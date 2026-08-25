Hàn Quốc chốt danh sách ứng viên cho ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia

Danh sách ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã được rút gọn xuống còn 5 người. Toàn bộ danh sách này gồm các HLV đến từ châu Âu, trong đó có 3 người đến từ Tây Ban Nha, 2 cái tên còn lại đến từ Hà Lan và Serbia.

Theo truyền thông Hàn Quốc, 5 ứng viên đã vượt qua vòng kiểm tra hồ sơ trong số những người gần đây đã nộp đơn ứng tuyển công khai cho vị trí HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc.

Được biết, các ứng viên bao gồm Robert Moreno (49 tuổi), Jesus Casas (53 tuổi) và Domenech Torrent (64 tuổi) đến từ Tây Ban Nha, Erwin Koeman (65 tuổi) đến từ Hà Lan và Dragan Stojkovic (61 tuổi) đến từ Serbia.

Domenech Torrent là ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng đội tuyển hàn Quốc nhờ bề dày kinh nghiệm (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận quá trình kiểm tra hồ sơ đã hoàn tất vào cuối tuần trước, tiến hành xác minh kết quả và thông báo cho các ứng viên, đồng thời chuẩn bị tiến hành phỏng vấn trực tuyến trong tuần này nhằm đánh giá triết lý huấn luyện và kế hoạch quản lý đội tuyển.

Trong số các ứng viên, Moreno và Casas là những gương mặt từng có quá trình tiếp cận hoặc phỏng vấn trong các đợt tuyển chọn trước đây của bóng đá Hàn Quốc, trong khi Torrent được biết đến với quãng thời gian làm việc lâu tại các CLB hàng đầu thế giới cùng HLV Pep Guardiola.

HLV Koeman từng là cái tên quen thuộc với bóng đá xứ sở kim chi, ông từng dẫn dắt các ngôi sao như Park Ji Sung và Lee Young Pyo tại PSV Eindhoven, còn Stojkovic là cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Serbia.

Trong khi đó, Gus Poyet được cho là không vượt qua vòng hồ sơ. Phía KFA cũng xác nhận, không một HLV quốc nội nào phù hợp với đội tuyển Hàn Quốc vào thời điểm này, sau thất bại của cựu danh thủ Hong Myung Bo tại World Cup 2026 cùng hàng loạt vấn đề đến từ cách quản lý cục bộ.

Dư luận Hàn Quốc dậy sóng sau thất bại của đoàn quân HLV Hong Myung Bo tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

HLV tạm quyền mới của đội tuyển Hàn Quốc sẽ phải chịu áp lực mang lại kết quả ngay lập tức khi chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển trải qua 6 trận đấu, bao gồm chuỗi 4 trận giao hữu quốc tế vào tháng 9 và tháng 10, đối đầu với các đối thủ Ecuador, Uruguay, Venezuela và Uzbekistan.

Với thời gian gấp rút và lịch trình dày đặc, quá trình đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối cùng để tìm ra nhà cầm quân phù hợp nhất cho đội tuyển quốc gia.