World Wide Technology Championship diễn ra trên cụm sân El Cardonal at Diamante tại Baja California Sur (Mexico).

Blades Brown vô địch giải đấu ở Mexico (Ảnh: Getty).

Ở ngày thi đấu chung kết, hai golfer Blades Brown và Ben James có cùng tổng điểm -23 gậy. Hai vận động viên phải thi đấu loạt đấu play-off. Kết quả, Blades Brown mất 8 gậy để đưa bóng vào hố, còn Ben James mất 9 gậy.

Blades Brown giành ngôi vô địch. Anh giành được số tiền thưởng 1,08 triệu USD (hơn 27,55 tỷ đồng). Ben James về hạng nhì, nhận số tiền thưởng 654.000 USD (khoảng 16,7 tỷ đồng).

Blades Brown năm nay mới 19 tuổi (Ảnh: Getty).

Michael Kim (Mỹ) xếp thứ ba với tổng điểm -22 gậy. Anh nhận số tiền thưởng 414.000 USD (hơn 10,56 tỷ đồng) từ Ban tổ chức giải.

Đứng vị trí thứ 4 là Kensei Hirata (Nhật Bản) với tổng điểm -21 gậy. Tay golf người Nhật Bản giành được số tiền thưởng 294.000 USD (hơn 7,5 tỷ đồng).

World Wide Technology Championship là giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu thế giới, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), nên giải đấu thu hút khá đông các golfer có chất lượng tham dự.