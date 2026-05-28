Hai ngôi sao Man Utd bị gạch tên khỏi đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup

Tối 27/5, HLV Ronald Koeman đã công bố danh sách 26 cầu thủ Hà Lan tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, hai cầu thủ Man Utd là Joshua Zirkzee và De Ligt không góp mặt.

Dù cho hàng công của Hà Lan không có nhân tố nào quá nổi bật nhưng HLV Koeman vẫn quyết định không trao cơ hội cho Joshua Zirkzee. Trong mùa giải vừa qua, tiền đạo này thi đấu rất tệ và không còn duy trì vị trí chính thức ở Man Utd. Theo thống kê, Joshua Zirkzee ra sân 26 trận cho “Quỷ đỏ” nhưng chỉ ghi 2 bàn thắng.

Trong khi đó, De Ligt là sự vắng mặt đáng tiếc của Hà Lan. Trung vệ này đã dính chấn thương lưng và phải nghỉ thi đấu trong suốt 6 tháng qua. Thậm chí, De Ligt còn chưa hẹn ngày trở lại. Cùng với De Ligt, Xavi Simons cũng vắng mặt ở World Cup 2026 vì chấn thương. Cầu thủ của Tottenham đã gặp vấn đề về dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải trong trận gặp Wolves vào cuối tháng 4. Dự kiến, Xavi Simons phải rời xa sân cỏ tới 12 tháng.

Một cái tên đáng chú ý khác bị loại là Jeremie Frimpong. Cầu thủ chạy cánh này từng thi đấu ấn tượng ở CLB Leverkusen nhưng lại gây thất vọng lớn trong màu áo Liverpool trong mùa giải vừa qua.

Ở chiều ngược lại, HLV Koeman vẫn trao cơ hội cho Memphis Depay. Cầu thủ này đã trôi dạt sang Brazil khoác áo Corinthians. Anh mới trở lại sau chấn thương gân kheo. Trung vệ Jurrien Timber của Arsenal vẫn có tên bất chấp nghi ngờ về chấn thương.

Có hai cầu thủ Hà Lan chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia được triệu tập tham dự World Cup 2026 là thủ môn Robin Roefs (Sunderland) và tiền đạo Crysencio Summerville (West Ham).

Ở World Cup 2026, Hà Lan nằm chung bảng với Thụy Điển, Nhật Bản và Tunisia. Họ sẽ thi đấu trận mở màn gặp Nhật Bản vào ngày 14/6.