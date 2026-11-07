Trận đấu trên sân Pleiku (Gia Lai) chiều nay (7/11) giữa CLB HAGL và Hà Nội FC diễn ra đầy bất ngờ. Phút 29, HAGL tìm được bàn thắng mở tỷ số.

HAGL (áo vàng) gây bất ngờ cho Hà Nội FC (Ảnh: HAGL FC).

Trong pha bóng này, Hà Châu Phi thoát ra khỏi sự đeo bám của hàng phòng ngự đối phương, đánh đầu vào lưới Hà Nội FC, ghi bàn giúp đội bóng phố núi dẫn trước 1-0.

Nhưng sau đó, Hà Châu Phi lại có tình huống phạm lỗi với Hai Long của Hà Nội FC ở phút 35. Trọng tài Đỗ Khánh Nam sau khi tham khảo công nghệ VAR, xác định hậu vệ đội HAGL phạm lỗi và cho Hà Nội FC được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Văn Quyết đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội FC.

Dù vậy, trước khi hiệp một kết thúc, HAGL một lần nữa vươn lên dẫn trước. Phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất, trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC va chạm với một cầu thủ HAGL trong khu vực 16m50.

HAGL có chiến thắng thứ hai tại V-League mùa này (Ảnh: HAGL FC).

Trọng tài Đỗ Khánh Nam một lần nữa tham khảo công nghệ VAR, phát hiện ra lỗi đẩy người của Thành Chung. Ông Khánh Nam cho HAGL được hưởng phạt đền.

Ngoại binh Luann Augusto thực hiện thành công, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL. Đây là chiến thắng rất quan trọng với HAGL, giúp họ có 6 điểm sau 7 vòng đấu, vượt lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2026-2027.

Ở một trận đấu khác diễn ra trong buổi tối 7/11, trên sân Ninh Bình, CLB Ninh Bình thắng CLB Bắc Ninh 2-1. Những người ghi bàn cho Ninh Bình trong trận đấu này là Lucas Henrique ở phút 29 và tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát ở phút 43.

Bàn gỡ của Bắc Ninh do Đức Chiến của CLB Ninh Bình đá phản lưới nhà ở phút 40. Thắng trận này, Ninh Bình có 13 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng.