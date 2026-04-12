Hà Nội và Thể Công Viettel vào chung kết giải bóng đá U15 Quốc gia

Ở trận bán kết đầu tiên, U15 Hà Nội chạm trán Tây Ninh. Dù không được đánh giá cao, nhưng U15 Tây Ninh nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay từ những phút đầu trận.

U15 Hà Nội (áo vàng) giành quyền vào chung kết (Ảnh: VFF).

Dù vậy, U15 Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Phút 18, U15 Hà Nội suýt có bàn mở tỷ số, nhưng thủ môn Tây Ninh đã kịp thời cứu thua.

Hai đội duy trì thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian hiệp một và không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, U15 Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, U15 Hà Nội có pha đánh đầu đưa bóng vào lưới đối phương từ tình huống đá phạt, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đối thủ của U15 Hà Nội trong trận chung kết là Thể Công Viettel (Ảnh: VFF).

Dù Tây Ninh thi đấu rất nỗ lực và tổ chức lối chơi áp sát, nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ, nhưng U15 Hà Nội vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc.

Phút 66, Minh Huy ghi bàn khai thông thế bế tắc, mở tỷ số 1-0 cho U15 Hà Nội. Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò HLV Sỹ Hải tiếp tục duy trì thế trận chủ động và đến phút 77, Đức Đạt ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Ở trận bán kết còn lại, Thể Công Viettel thắng SLNA 2-1. Qua đó, Thể Công Viettel giành quyền vào chung kết Giải bóng đá U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026, gặp U15 Hà Nội. Trận chung kết diễn ra chiều 14/4.