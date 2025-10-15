Giành 6 điểm trước Nepal, tuyển Việt Nam sẵn sàng soán ngôi Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal trong trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào tối 14/10 trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Dù gặp bất lợi do mưa lớn và mặt sân trơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn giành trọn 3 điểm như mục tiêu đề ra, qua đó củng cố vị trí nhì bảng và tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành 6 điểm trước Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Ảnh hưởng của cơn mưa nặng hạt khiến trận đấu khởi tranh muộn 30 phút. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 5, “Những chiến binh sao vàng” đã sớm tạo nên sự khác biệt.

Từ quả phạt góc bên cánh trái của Tiến Anh, trung vệ trẻ Hiểu Minh băng vào đánh đầu khiến bóng chạm chân hậu vệ Suman Shrestha đi vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Các học trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 20, Tiến Linh làm tường bằng đầu cho Văn Vĩ dứt điểm cận thành nhưng không thành công. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Vĩ thêm một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi cú đánh đầu của anh bị hậu vệ Nepal phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn khi Nepal đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế mong manh đến hết trận.

Chiến thắng 1-0 trước Nepal giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục duy trì đà hưng phấn và củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, sẵn sàng cho chặng đường phía trước tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sức hút của đội tuyển Việt Nam tại TPHCM được thể hiện rõ qua sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Toàn bộ số vé do VFF phát hành cho trận đấu này đã được bán hết từ rất sớm. Vé online “cháy hàng” ngay từ ngày 5/10, trong khi vé bán trực tiếp cũng hết sạch chỉ sau 2 tiếng mở quầy.

Tuy nhiên, khán đài B sân Thống Nhất không thể mở cửa đón khán giả do chuẩn bị được đưa vào sửa chữa, khiến rất nhiều cổ động viên lỡ cơ hội vào sân tiếp lửa.

Đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn (Ảnh: VFF).

Bên cạnh đó, hoạt động “Trẻ em dắt tay cầu thủ” và “Cờ vòng tròn trung tâm” trong mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong nghi thức chào cờ trang trọng. Đây không chỉ là phần nghi lễ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện tinh thần gắn kết giữa thế hệ trẻ và các tuyển thủ quốc gia, lan tỏa niềm tự hào và cảm hứng cống hiến.

Trong khoảnh khắc nắm tay các cầu thủ bước ra sân, các em như mang theo lời chúc “Hảo mọi lúc, Hảo mọi sự” - với mong muốn tiếp thêm may mắn, năng lượng tích cực và tinh thần chiến đấu cho đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn.