Giải vô địch bóng rổ Việt Nam mùa giải thứ 11 có 6 đội tham dự

Sứ mệnh đó là nâng tầm bóng rổ Việt Nam ra khu vực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và kiến tạo một nền tảng phát triển bền vững cho thể thao nước nhà.

VBA 2026 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu 5x5 (mỗi bên 5 vận động viên), các đội thi đấu trên sân nhà và sân đối phương.

6 đội bóng tham dự mùa giải mới gồm Hà Nội Buffaloes, Đà Nẵng Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish. Mùa giải hứa hẹn sẽ tiếp tục mang bầu không khí bóng rổ rực lửa đến với người hâm mộ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao đỉnh cao tại các thành phố lớn.

Mùa giải VBA 2026 là lời khẳng định cho vai trò cầu nối giữa những thế hệ tiên phong đặt nền móng và lớp tài năng kế cận đang sẵn sàng bứt phá.

Đây không chỉ là tinh thần của mùa giải mới, mà còn là tuyên ngôn cho chặng đường phát triển tiếp theo của VBA: Nuôi dưỡng khát vọng, tiếp lửa đam mê và mở ra cơ hội để những tài năng trẻ viết nên dấu ấn riêng.

VBA cũng giới thiệu chuỗi hoạt động tuyển chọn vận động viên quy mô nhất từ trước đến nay, sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn.

Giai đoạn một tại các trường đại học ở Hà Nội và TPHCM (29/3 - 3/4), giai đoạn 2 là huấn luyện chuyên sâu (từ 6 - 8/4), giai đoạn 3 là chuỗi thử thách cá nhân cùng giải đấu 3x3 (từ 9/4 - 11/4) và khép lại bằng giai đoạn 4, sự kiện tuyển chọn VBA vào ngày 14/4.

Chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ trở thành cánh cửa mở đường cho các tân binh, tiếp thêm động lực cho tương lai bóng rổ Việt Nam.