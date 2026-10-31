Giá vé sân Vinh "nóng" trước màn so tài SL Nghệ An - CLB Công an Hà Nội

Sáng 31/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực bên ngoài sân vận động Vinh (Nghệ An) khá nhộn nhịp khi nhiều người tìm mua vé xem trận đấu giữa SL Nghệ An và CLB Công an Hà Nội, diễn ra lúc 18h cùng ngày, thuộc vòng 6 V-League 2026-2027.

Đáng chú ý, một số người bán lại vé (phe vé) chào giá 150.000-400.000 đồng/vé, tùy khu vực khán đài và vị trí chỗ ngồi.

Người hâm mộ đến sân Vinh tìm mua vé trước giờ bóng lăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phóng viên trực tiếp hỏi mua, vé khán đài A1 được rao bán với giá 400.000 đồng/vé; khu vực A2, A3 dao động 250.000-300.000 đồng/vé. Trong khi đó, vé khán đài C và D có giá 150.000-200.000 đồng/vé.

Anh Nguyễn Văn Đức (trú tại khu vực Cửa Nam, phường Thành Vinh, Nghệ An), một người đến tìm mua vé cho biết giá bán lại khá cao, đặc biệt tại những vị trí có góc quan sát thuận lợi.

Theo anh Đức, nhu cầu theo dõi trận đấu lớn khiến nhiều người vẫn tìm mua dù phải trả mức giá cao hơn so với giá phát hành chính thức.

Trong khi đó, theo thông báo trên trang bán vé trực tuyến của SL Nghệ An, giá vé xem trận đấu được công bố từ 30.000 đến 100.000 đồng/vé.

Đặc biệt, ban tổ chức miễn phí vé vào sân đối với học sinh, sinh viên khi xuất trình thẻ học sinh, sinh viên tại các cổng A5 và C7. Cổ động viên đội khách cũng được miễn phí vào khán đài D qua cổng D12.

Người hâm mộ tìm mua vé tại quầy sân Vinh sáng 31/10 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vé được mở bán trực tuyến từ 8h ngày 28/10, trên website của CLB. Sau khi thanh toán, người mua nhận vé qua email và sử dụng trực tiếp để vào sân mà không cần đổi vé giấy.

Đối với hình thức bán trực tiếp, ban tổ chức mở quầy từ chiều 30/10. Trong ngày 31/10, hai quầy cạnh cổng A5 và D13 tiếp tục phục vụ khán giả từ 8h đến 11h và từ 14h đến 18h.

Trước đó, chỉ khoảng 2 giờ sau khi mở bán trực tuyến, toàn bộ vé khu vực A1 đã hết. Các khu vực A2, A3 sau đó cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện SL Nghệ An cho biết trong đợt mở bán trực tuyến trước đó, ban tổ chức đã bán được khoảng 12.000 vé.

Liên quan đến tình trạng phe vé rao bán với giá cao bên ngoài sân, đại diện CLB cho biết ban tổ chức phát hành vé theo mức giá niêm yết. Tuy nhiên, việc các cá nhân mua rồi bán lại trên thị trường tự do với giá chênh lệch nằm ngoài khả năng kiểm soát của CLB.

Sức hút của cuộc đối đầu đến từ phong độ ấn tượng của SL Nghệ An tại V-League mùa này. Sau 5 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, giành 11 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vé trận SLNA gặp Công an Hà Nội có giá niêm yết 50.000 đồng cho khán đài B (Ảnh: Nguyễn Phê).

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, SL Nghệ An thể hiện lối chơi giàu nhiệt huyết. Những chiến thắng trước Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai góp phần khơi lại sự hào hứng của cổ động viên xứ Nghệ.

Theo thống kê từ VPF, hai trận sân nhà trước đó của SL Nghệ An thu hút khoảng 23.000 lượt khán giả, trung bình 11.500 người mỗi trận.

Cuộc đối đầu SL Nghệ An với CLB Công an Hà Nội càng được chú ý khi đội khách sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật như Quang Hải, Đình Bắc cùng dàn ngoại binh chất lượng.

Với phong độ hiện tại và sự quan tâm lớn từ khán giả, sân Vinh được kỳ vọng tiếp tục sôi động, tái hiện bầu không khí cuồng nhiệt từng làm nên thương hiệu bóng đá xứ Nghệ.