Gần 200 VĐV tranh tài giải bóng bàn Cúp Hội nhà báo Việt Nam lần thứ 18

Trải qua 17 lần tổ chức trước đó, Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam đã trở thành sân chơi quen thuộc, duy trì đều đặn qua nhiều năm, tạo điều kiện để những người làm báo rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong đội ngũ hội viên.

Các VĐV thi đấu ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ trong sáng ngày 19/12 (Ảnh: Thế Nam).

"Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, giải đấu còn là dịp để tăng cường giao lưu, hướng tới xây dựng đội ngũ người làm báo trách nhiệm, gắn bó và chuyên nghiệp.

Giải năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đổi mới đặt ra, qua đó tạo thêm động lực để người làm báo nâng cao thể lực, bồi đắp tình yêu nghề và bản lĩnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi - Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu trong buổi khai mạc giải đấu.

Giải đấu năm nay có gần 200 VĐV đến từ các cơ quan báo chí toàn quốc, tranh tài ở 14 nội dung thi đấu, đầy đủ các nhóm tuổi và đối tượng vận động viên, gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đơn nam trên và dưới 45 tuổi; đơn nữ trên và dưới 45 tuổi; đơn nam lãnh đạo, đơn nữ lãnh đạo; đôi nam lãnh đạo, đôi nữ lãnh đạo; đôi nam, đôi nữ; đôi nam - nữ trên và dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo và đôi nữ có lãnh đạo.

Trong ngày 19/12, các VĐV đã tranh tài ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ với nhiều trận đấu sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn người hâm mộ. Theo kế hoạch, các trận chung kết và lễ trao thưởng sẽ diễn ra vào chiều 21/12.