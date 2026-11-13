Giải đấu năm nay quy tụ gần 20 đơn vị, bao gồm cả các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, tham gia tranh tài ở hai bộ môn đối kháng đang phát triển mạnh mẽ là bóng bàn và pickleball.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an), nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong chuỗi hoạt động tri ân các thế hệ nhà giáo nhân dịp 20/11.

"Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp "tôn sư trọng đạo", đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn bó, thắt chặt tình đoàn kết giữa Cục Đào tạo với các đơn vị", Đại tá Hoàng Đại Nghĩa khẳng định.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu của hai môn bóng bàn và pickleball đã diễn ra sôi nổi. Với tinh thần thể thao cao thượng và đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn và kịch tính.

Đội tuyển báo Dân trí cũng góp mặt tại giải giao hữu thể thao mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ở bộ môn pickleball.

Trên các sân đấu pickleball, sức hút của bộ môn thể thao thời thượng này được thể hiện rõ qua những màn đôi công tốc độ cao không ngừng của các vận động viên.

Các tay vợt liên tục cho thấy sự ăn ý trong phối hợp đánh đôi với những pha bỏ nhỏ tinh tế, xen lẫn những cú đập bóng dứt khoát đầy bất ngờ, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt và những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt.

Tại khu vực thi đấu bóng bàn, nhịp độ trận đấu liên tục được đẩy lên cao trào với những pha giật bóng thuận tay đầy uy lực cùng các tình huống cắt bóng phòng ngự bền bỉ.

Nhiều trận đấu phải bước vào séc quyết định khi hai bên giằng co từng điểm số sát nút, khiến khán giả không khỏi hồi hộp theo dõi.

Giải giao hữu thể thao của Cục Đào tạo (Bộ Công an) không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại trong lực lượng Công an nhân dân, mà còn là cầu nối thắt chặt mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa các đơn vị tham dự.