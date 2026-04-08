Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

Lịch thi đấu bán kết, ngày 10/4 17h, Thái Lan - Australia 20h, Indonesia - Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan) vào tối nay (8/4). Trước giờ bóng lăn, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cần hòa là giữ ngôi đầu bảng, còn Thái Lan buộc phải thắng.

Đội tuyển futsal Việt Nam không ngăn được Thái Lan (Ảnh: FAT).

Ưu thế sân nhà giúp Thái Lan thi đấu rất hưng phấn. Họ mở tỷ số ở phút 16, nhờ công của Iticha. Đến phút cuối cùng của hiệp một (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), Sarawut nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Thái Lan.

Đầu hiệp hai, hy vọng có điểm được nhen nhóm cho đội tuyển futsal Việt Nam. Phút 23, Từ Minh Quang ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina).

Nhưng chỉ vài chục giây sau đó, Mitanda Piromyu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà Thái Lan.

Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A (Ảnh: FAT).

Trong khoảng 5 phút cuối hiệp hai, đội tuyển futsal Việt Nam chuyển sang thi đấu với chiến thuật power-play (bỏ trống khung thành, dùng toàn bộ 5 cầu thủ tấn công). Nỗ lực của chúng ta được đền đáp bằng bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3 của Đa Hải ở phút 35.

Dù vậy, một lần nữa Thái Lan tái lập khoảng cách 2 bàn cách biệt, và lại là ở phút cuối hiệp. Phút 40, Vũ Ngọc Anh bất cẩn chuyền về lưới nhà, khi khung thành đã bỏ trống vì toàn đội đang chơi power-play. Thái Lan có bàn ấn định chiến thắng 4-2.

Chiến thắng này đưa Thái Lan lên dẫn đầu bảng A, với 9 điểm sau 3 lượt trận. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 trong bảng, với 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội bóng rất mạnh Indonesia ở bán kết.

Đương kim vô địch Indonesia dẫn đầu bảng B, sau chiến thắng 3-2 trước Australia vào chiều nay. Australia đứng nhì bảng B, gặp chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Các trận bán kết diễn ra ngày 10/4.