FPT Play nâng cao trải nghiệm xem thể thao bằng công nghệ AI

Cùng với xu thế phát triển công nghệ hiện nay, FPT Play không chỉ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cấp, phát triển tính năng trên ứng dụng mà còn triển khai đồng bộ cho các hoạt động sản xuất và phân phối nội dung thể thao.

Chiến lược này được FPT Play thúc đẩy với tiềm lực sẵn có, cũng như liên kết cùng đối tác công nghệ lớn trên thế giới, trong đó có WSC Sports.

FPT Play và WSC Sports công bố hợp tác (Ảnh: FPT Play).

FPT Play sẽ trang bị thêm một trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu và phân tích hành động của từng cầu thủ với độ chính xác cao, theo thời gian thực. Đây là công nghệ phân tích thị giác máy tính (Computer Vision) và học sâu (Deep Learning), giúp bóc tách chính xác các tình huống tranh cãi hoặc các pha bóng có độ phức tạp cao mà mắt thường có thể bỏ sót.

Dựa trên các dữ liệu trực quan này, hệ thống sản xuất highlight tức thời (Instant AI Generation) sẽ xuất bản hàng loạt video trong vài giây.

Công nghệ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (hyper-personalization) trong tính năng Discovery Network của WSC Sports còn đưa quyền điều khiển "highlight theo yêu cầu" về tay khán giả. Tác nhân AI sẽ tự động phân loại kho dữ liệu khổng lồ của người dùng để phân phối chính xác pha bóng của riêng cầu thủ yêu thích hoặc các tình huống cụ thể.

Bên cạnh đó, AI còn giúp tự động hóa việc xử lý góc máy và khung hình phù hợp với mọi thiết bị. Dù xem trên TV hay điện thoại, khán giả sẽ luôn nhận được những hình ảnh được tối ưu với tốc độ nhanh nhất.

Công nghệ này sẽ hỗ trợ FPT Play tự động hóa quá trình tạo, quản lý và phân phối nội dung, giúp đơn vị sở hữu bản quyền thể thao mở rộng phạm vi tiếp cận, phát triển cộng đồng người hâm mộ và khai thác cơ hội doanh thu trên nhiều nền tảng.

Người dùng sẽ luôn được FPT Play cung cấp những video tối ưu với tốc độ nhanh nhất (Ảnh: FPT Play).

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết: "FPT Play cam kết phát huy thế mạnh công nghệ và mở rộng hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới - đặc biệt là WSC - với khát vọng không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thông qua sự hợp tác này, các giải pháp đổi mới ứng dụng AI của WSC sẽ hỗ trợ mạnh mẽ FPT Play trong việc phân phối một khối lượng nội dung thể thao lớn với tốc độ nhanh hơn, đa dạng phong phú hơn, giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc giải trí giá trị nào”.

WSC Sports được biết đến là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ nội dung thể thao ứng dụng AI, cung cấp giải pháp cho NBA, ESPN, YouTubeTV, LaLiga và hơn 650 tổ chức thể thao quốc tế trong việc kết nối với người hâm mộ thông qua trải nghiệm nội dung thể thao được cá nhân hóa bởi AI.

Sự kiện hợp tác giữa FPT Play và WSC đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của WSC Sports tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặt nền móng tại thị trường truyền thông kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Thông qua đó, WSC Sports tiếp tục củng cố vai trò là hạ tầng nền tảng cho quá trình sản xuất, phân phối và trải nghiệm nội dung thể thao..

Chia sẻ về cơ hội hợp tác cùng FPT Play, ông Chen Arnon, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á cho biết: "FPT Play là đơn vị dẫn đầu một trong những thị trường dịch vụ truyền hình năng động và tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Sự kiện này hướng tới việc biến mọi khoảnh khắc thành một trải nghiệm nội dung có khả năng mở rộng quy mô, tạo động lực tăng trưởng trên các nền tảng IPTV, OTT và các kênh mạng xã hội mà FPT Play đang sở hữu".

FPT Play hiện là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh (Ảnh chụp màn hình).

FPT Play là nền tảng giải trí và truyền hình Internet hàng đầu Việt Nam, hiện phục vụ hơn 35 triệu người dùng, hàng nghìn nội dung bản quyền phong phú được cập nhật liên tục. Danh mục nội dung thể thao được FPT Play tập trung phát triển đã mở rộng thêm nhiều bộ môn mới với nhiều giải đấu đỉnh cao.

FPT Play hiện là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh từ năm 2026 đến hết mùa giải 2030/31; Giải Vô địch Quốc gia (V.League 1), Giải Hạng nhất Quốc gia (V.League 2) và Cúp Quốc gia trong 5 mùa liên tục từ 2023 đến 2027.

Đơn vị cũng đồng thời sở hữu độc quyền bản quyền các giải võ thuật tổng hợp MMA gồm UFC, Zuffa Boxing; các giải bóng rổ gồm: NBA trong 6 mùa liên tục từ 2022/23 đến 2027/28, VBA trong 5 mùa giải liên tục từ 2026 đến 2030, toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống Vô địch Quốc Gia của VBF trong 3 năm từ 2026 đến 2028; giải Pickleball World Cup cùng các giải pickleball thuộc hệ thống PPA Tour Asia…

