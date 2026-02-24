Floyd Mayweather và Manny Pacquiao chốt ngày tái đấu cuộc so găng kinh điển

Trận đấu sẽ được phát trực tiếp toàn cầu trên nền tảng Netflix, đánh dấu bước ngoặt lớn khi một trong những màn so găng được chờ đợi nhất lịch sử quyền anh không còn phát hành theo hình thức pay-per-view (PPV) truyền thống.

Mayweather từng thắng Pacquiao bằng tính điểm trong trận so găng vào năm 2015 (Ảnh: Getty).

Thông báo được đưa ra chỉ ít ngày sau khi tay đấm huyền thoại Mayweather tuyên bố ý định trở lại thi đấu chuyên nghiệp, sau trận biểu diễn dự kiến với Mike Tyson vào năm 2026, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác nhiều trận với CSI Sports/Fight Sports.

Về phần mình, Pacquiao cũng đã tái xuất võ đài từ tháng 7 năm ngoái. Anh hòa đa số điểm (majority draw) với nhà vô địch WBC hạng bán trung khi đó là Mario Barrios. Trước mắt, tay đấm 47 tuổi sẽ tham dự một trận biểu diễn gặp Ruslan Provodnikov vào ngày 18/4 tại Thomas & Mack Center, Las Vegas.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về hạng cân cũng như số hiệp thi đấu của màn tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao.

Cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai huyền thoại diễn ra ngày 2/5/2015 đã khép lại với chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận cho Mayweather. Dù không đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng chuyên môn, trận đấu vẫn phá vỡ hàng loạt kỷ lục quyền Anh còn tồn tại đến nay, với 4,6 triệu lượt mua PPV tại Mỹ, mang về hơn 410 triệu USD doanh thu và lập kỷ lục phòng vé với 72,2 triệu USD tiền bán vé.

Mayweather tuyên bố: “Tôi đã đánh bại Manny một lần rồi. Lần này kết quả vẫn vậy thôi”.

Mayweather, bước sang tuổi 49 vào hôm nay (24/2). Anh từng giải nghệ năm 40 tuổi sau khi hạ knock-out ngôi sao MMA Conor McGregor vào tháng 8/2017, qua đó khép lại sự nghiệp hoàn hảo 50 trận toàn thắng (27 trận thắng bằng knock-out).

Poster quảng bá sự kiện tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao (Ảnh: Netflix).

Kể từ đó, anh vẫn duy trì hoạt động thông qua các trận biểu diễn, đáng chú ý có màn so găng với Logan Paul và John Gotti III. Tháng 9 năm ngoái, Mayweather cũng được công bố sẽ thượng đài biểu diễn cùng Tyson vào mùa xuân 2026, song thời gian và địa điểm cụ thể chưa được xác nhận.

Pacquiao từ lâu đã theo đuổi cơ hội tái đấu. Võ sĩ này cho rằng mình không đạt 100% thể trạng ở lần chạm trán đầu tiên do chấn thương vai. Sau thất bại trước Yordenis Ugas năm 2021, tay đấm người Philippines tuyên bố giải nghệ trước khi trở lại vào năm 2025 để đấu Barrios. Với thành tích 62 thắng, 8 thua, 3 hòa (39 KO), Pacquiao đặt mục tiêu trở thành võ sĩ đầu tiên làm hoen ố thành tích bất bại của Mayweather.

Pacquiao chia sẻ: “Floyd và tôi đã mang đến cho thế giới trận đấu lớn nhất lịch sử quyền anh. Người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu. Họ xứng đáng với màn tái đấu này và nó sẽ còn lớn hơn nữa khi được phát trực tiếp toàn cầu trên Netflix. Tôi muốn Floyd phải sống cùng một thất bại trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình và luôn nhớ ai đã tạo ra nó. Như mọi khi, tôi dành trận đấu này cho đồng bào Philippines trên khắp thế giới và cho vinh quang của đất nước”.

Dù không còn cơ hội phá kỷ lục PPV, việc phát sóng trên Netflix đồng nghĩa sự kiện sẽ tiếp cận hơn 325 triệu thuê bao toàn cầu. Trước đó, màn so găng năm 2024 giữa Jake Paul và Tyson, sự kiện quyền Anh đầu tiên của Netflix, đã thu hút 108 triệu lượt xem trực tiếp toàn cầu, trở thành sự kiện thể thao được phát trực tuyến nhiều nhất lịch sử.

Đây cũng sẽ là trận quyền Anh đầu tiên được tổ chức tại Sphere, nhà thi đấu trị giá 2,3 tỷ USD ở Las Vegas. Trước đó, UFC từng tổ chức một sự kiện tại địa điểm này vào năm 2024 với chi phí sản xuất vượt quá 20 triệu USD, cho thấy quy mô và tham vọng của những sự kiện thể thao tại “siêu công trình” giải trí bậc nhất nước Mỹ.