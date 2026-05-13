Florentino Perez: “Không ai có thể lật đổ được tôi ở Real Madrid”

Hôm qua (12/5), Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã tổ chức cuộc họp báo khẩn sau cuộc họp với ban giám đốc CLB. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng đang có chiến dịch bôi nhọ nhằm vào ông và CLB Real Madrid trong thời gian qua. Mới nhất, Los Blancos vừa dính bê bối khi hai cầu thủ Valverde và Tchouameni đánh nhau trong phòng thay đồ của CLB.

Chủ tịch Florentino Perez khẳng định đang có chiến dịch bôi nhọ ông và Real Madrid (Ảnh: Getty).

Ông Florentino Perez, người vừa tái đắc cử vào tháng 1/2025 mà không có đối thủ cạnh tranh, nhấn mạnh: “Tôi rất tiếc khi phải nói rằng mình không có ý định từ chức. Tôi đã yêu cầu ủy ban bầu cử bắt đầu quá trình tổ chức bầu cử hội đồng quản trị, trong đó, các thành viên trong hội đồng quản trị hiện tại sẽ tranh cử.

Tại Real Madrid, không có chủ sở hữu duy nhất. CLB được tạo nên bởi 1.000 thành viên. Tôi đã đưa ra quyết định này vì một tình huống phi lý đã phát sinh, do các chiến dịch chống lại Real Madrid và tôi gây ra. Kết quả không được tốt lắm nhưng trong thể thao, không phải lúc nào bạn cũng là người chiến thắng”.

Ông trùm ngành xây dựng nói thêm: “Họ đang lợi dụng tình hình để tấn công cá nhân tôi. Họ hỏi rằng Florentino đâu, trong khi bình thường tôi thường không hay lên tiếng. Một số người còn nói rằng tôi bị ung thư giai đoạn cuối.

Tôi muốn nhân cơ hội này để những người quan tâm đến tôi biết rằng tôi vẫn đang điều hành Real Madrid và công ty của mình. Sức khỏe của tôi vẫn rất ổn. Tôi không thể làm việc ở hai nơi nếu sức khỏe không cho phép. Nếu tôi bị ung thư thì tôi đã nằm viện rồi. Chẳng phải khi ấy, tin tức sẽ ngập tràn trên khắp mặt báo thế giới hay sao?”.

“Ông trùm” Floretino Perez cũng nói về việc Real Madrid vừa mất chức vô địch La Liga vào tay Barcelona. Ông nói: “Tôi luôn thừa nhận rằng mình muốn vô địch mọi giải đấu. Ở nhiệm kỳ chủ tịch của tôi, Real Madrid đã giành 37 chức vô địch bóng đá và 29 chức vô địch bóng rổ. Tôi muốn nói điều đó với tất cả những ứng cử viên tranh cử phía sau hậu trường.

"Ông trùm" Perez tuyên bố sẽ không từ chức (Ảnh: Getty).

Tôi mời bất cứ ai muốn ra tranh cử hãy làm vậy. Tôi ra tranh cử để bảo vệ quyền lợi của các thành viên Real Madrid. Họ sẽ không thể hăm dọa tôi. Điều đó tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng”.

Nói về vụ bê bối hai cầu thủ Real Madrid là Valverde và Tchouameni đánh nhau, Chủ tịch Perez chia sẻ: “Tôi sẽ không bàn luận về các HLV và cầu thủ. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ đánh nhau kể từ khi tôi làm việc ở CLB. Nhưng đây là lần đầu thông tin bị rò rỉ ra ngoài”.

Chủ tịch Florentino Perez đã đứng đầu Real Madrid trong hai giai đoạn, từ năm 2000 đến năm 2006 và từ năm 2009 đến nay.