"Chúc mừng anh đã có một sự nghiệp quốc tế đáng kinh ngạc, Cristiano Ronaldo. Hãy tận hưởng cuộc sống sau khi giải nghệ", CLB Man Utd bày tỏ trên trang chủ sau khi Ronaldo gây chú ý với thế giới bóng đá bằng tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha trong đoạn video dài 5 phút, được đăng tải vào chiều 5/11.

Ronaldo khép lại 23 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha sau thông báo vào chiều 5/11 (Ảnh: Getty).

"Ngày này đã đến, ngày tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo này, bảo vệ nó và mang nó đến các sân vận động trên khắp thế giới.

Giờ đây, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo ấy cho thế hệ tương lai. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng cả trái tim", Ronaldo mở đầu tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

Tuyên bố của Ronaldo đồng nghĩa với việc chân sút sinh năm 1985 khép lại 23 năm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003, khi mới 18 tuổi. Trong màu áo đội tuyển, Ronaldo đã giành chức vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Tổng cộng, CR7 có 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi 146 bàn thắng. Anh hiện nắm giữ kỷ lục thế giới ở bóng đá nam về số lần ra sân và số bàn thắng ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Quyết định của Ronaldo ngay lập tức nhận được hàng loạt phản ứng từ các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha, những ngôi sao bóng đá, các CLB danh tiếng và người hâm mộ trên toàn thế giới.

"Cảm ơn anh, Cristiano. Chỉ có một người ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Người đó là Cristiano Ronaldo", trang chủ FIFA bày tỏ.

"Một di sản sẽ trường tồn mãi mãi. Hôm nay, chúng ta cùng kỷ niệm ba chiến thắng mang tính biểu tượng của Cristiano Ronaldo tại các giải đấu UEFA cùng đội tuyển Bồ Đào Nha!", Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng gửi thông điệp sau quyết định của Ronaldo.

Ronaldo từng giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro 2016 (Ảnh: Getty).

"Chúng ta được đứng chung sân khấu với một huyền thoại bóng đá. Chúc mừng anh với sự nghiệp quốc tế đầy dấu ấn lịch sử", trang chủ Premier League cũng bày tỏ.

"Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho đất nước chúng ta. Anh sẽ mãi mãi ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha", CLB Sporting Lisbon, đội bóng nơi Ronaldo khởi đầu sự nghiệp lên tiếng bình luận.

"Chúc mừng Cristiano với hành trình tuyệt vời cùng đội tuyển Bồ Đào Nha", CLB Juventus (Italy), đội bóng mà Ronaldo từng có 3 năm khoác áo từ 2018 đến 2021, gửi lời chúc mừng.

"Đây không chỉ là một chương, mà là câu chuyện do chính anh tạo nên. Anh là biểu tượng của bóng đá thế giới, không chỉ riêng Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha nằm trong trái tim anh và anh nằm trong trái tim của thế giới. Một trang sách đã khép lại, nhưng vẫn còn nhiều câu chuyện để chúng ta cùng nhau viết nên tại ngôi nhà của anh", CLB Al Nassr, đội bóng mà Ronaldo đang khoác áo, cũng lên tiếng.

Đáng chú ý, CLB Real Madrid, đội bóng mà Ronaldo từng có 9 năm gắn bó và giành vô số danh hiệu tập thể, cá nhân cũng như thiết lập những kỷ lục vô song, vẫn chưa đưa ra phản hồi (tính đến 21h ngày 5/11) sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

"Cảm ơn bạn. Những gì bạn đã làm trên sân cỏ cho đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ vang vọng mãi mãi. Và giờ đây, ngoài sân cỏ, bạn sẽ tiếp tục đại diện cho Bồ Đào Nha trên toàn thế giới", Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro cũng gửi lời cảm ơn Ronaldo vì những đóng góp của anh cho đất nước trong suốt 23 năm qua.