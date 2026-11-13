Theo hãng tin AP, ngày 12/11, thẩm phán Jeannette Vargas tại Manhattan (New York, Mỹ) đã bác bỏ yêu cầu của hai công ty con thuộc FIFA nhằm ngăn UEFA thu thập chứng cứ liên quan đến kế hoạch huy động vốn tư nhân cho World Cup.

Đây được xem là một thất bại đối với FIFA trong cuộc đối đầu pháp lý với UEFA. Tuy nhiên, phán quyết lần này chỉ liên quan đến tư cách tham gia tố tụng của hai công ty con thuộc FIFA tại Mỹ, nhưng chưa xem xét tính đúng sai trong yêu cầu thu thập chứng cứ của UEFA.

Hai công ty con của FIFA không thể ngăn cản UEFA thu thập bằng chứng tại New York (Ảnh: Getty).

Trong phán quyết dài 8 trang, thẩm phán Jeannette Vargas cho rằng hai công ty này không có lợi ích trực tiếp, đáng kể và được pháp luật bảo vệ trong vụ việc. Bà cũng nhấn mạnh không có cơ sở cho thấy các đơn vị của FIFA tại Mỹ, hay chính FIFA, sẽ trở thành đối tượng trong những thủ tục tố tụng hình sự dự kiến diễn ra.

FIFA sau đó khẳng định phán quyết chỉ giới hạn ở hai công ty con mang tên FIFA (AMERICAS) INC. và FWC2026 US, INC. Tổ chức này cũng nhấn mạnh tòa án chưa đưa ra đánh giá về nội dung yêu cầu của UEFA và hiện chưa có tài liệu nào bắt buộc phải cung cấp.

Trước đó, UEFA đã nộp hồ sơ lên tòa án Mỹ hồi tháng 8, tìm cách thu thập chứng cứ từ Thrive, công ty đầu tư của Joshua Kushner, và ngân hàng JP Morgan, đơn vị từng tư vấn cho FIFA. Những tài liệu này liên quan đến kế hoạch huy động vốn tư nhân cho các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup.

Tâm điểm của tranh cãi là dự án FIFA Forward Enterprise (FFE), kế hoạch huy động vốn tư nhân từng được FIFA xúc tiến nhưng phải hủy bỏ chỉ vài ngày sau khi vấp phải làn sóng phản đối trên toàn cầu.

Theo đề xuất, Thrive của Joshua Kushner dự kiến trở thành nhà đầu tư chủ chốt. Joshua Kushner là em trai Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nhà đầu tư dự định chi 4,2 tỷ USD để đổi lấy hơn 20% cổ phần lâu dài tại FFE, công ty con được giao quản lý các giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup.

Đổi lại, 211 liên đoàn thành viên FIFA được đề nghị nhận 20 triệu USD mỗi đơn vị nếu thông qua dự án. Đề xuất này gây ra nhiều tranh cãi bởi FIFA vốn là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ), thuộc sở hữu của các liên đoàn thành viên.

Chủ tịch FIFA, Infantino, đang chịu nhiều sức ép từ các liên đoàn thành viên (Ảnh: Getty).

Thời điểm kế hoạch được đưa ra cũng khiến dư luận chú ý. Sau World Cup 2026, giải đấu được Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, FIFA sở hữu lượng tiền dự trữ vượt 5 tỷ USD. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về sự cần thiết của việc chuyển một phần quyền khai thác các giải đấu sang mô hình huy động vốn tư nhân.

Theo AP, Thrive đã thuê luật sư Alex Spiro, người từng đại diện cho tỷ phú Elon Musk trong nhiều vụ kiện đình đám, để bảo vệ quyền lợi trong vụ việc do UEFA khởi xướng.

Không dừng lại ở New York, UEFA còn gửi yêu cầu thu thập chứng cứ tới tòa án tại nhiều bang khác của Mỹ. Hồi tháng 9, FIFA đã phản ứng trước động thái này tại Florida, nơi tổ chức đặt văn phòng ở khu vực ngoại ô Miami. FIFA cho rằng những hành động pháp lý của UEFA chỉ nhằm quấy rối Infantino.

Vụ việc được xem là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đối với Infantino trong gần 11 năm ông giữ cương vị Chủ tịch FIFA. Dù kế hoạch FIFA Forward Enterprise đã bị hủy bỏ, những tranh cãi về tính minh bạch trong hoạt động tài chính và cách điều hành của người đứng đầu FIFA vẫn chưa có dấu hiệu khép lại.

Infantino dự kiến tái tranh cử vào tháng 3 tới, nhưng cuộc đua quyền lực tại FIFA đang xuất hiện những diễn biến đáng chú ý. Quan chức kỳ cựu của bóng đá Nhật Bản Kohzo Tashima đã trở thành ứng viên thách thức ông. Tashima từng là đồng nghiệp của Infantino trong Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên kể từ năm 2016.

UEFA cũng được cho là đang tìm kiếm một ứng viên đủ sức cạnh tranh với Infantino. Một trong những cái tên được tổ chức này nhắm tới là Arsene Wenger, cựu HLV Arsenal hiện giữ chức Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

UEFA được cho là đang tìm cách thuyết phục Wenger ra tranh cử để đối đầu với chính cấp trên hiện tại. Nếu cựu HLV người Pháp tham gia cuộc đua, đây sẽ là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh mối quan hệ giữa UEFA và Infantino ngày càng căng thẳng.

Với những tranh cãi chưa được giải quyết và sức ép từ các động thái pháp lý của UEFA, Infantino sẽ phải đối mặt với một cuộc tái tranh cử không hề dễ dàng. Thất bại tại tòa án New York chưa thể quyết định kết quả vụ việc, nhưng tiếp tục khiến chiếc ghế Chủ tịch FIFA của ông chịu thêm sức ép.