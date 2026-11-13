Hôm qua (12/11) Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer) thông báo quyết định rút đội U17 Mỹ khỏi U17 World Cup 2026 tại Qatar. Nguyên nhân vì họ lo ngại tình hình an ninh ở Trung Đông. US Soccer cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 3 đối với Qatar.

U17 CH Dominica thay thế U17 Mỹ tham dự U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Điều này đẩy FIFA vào thế khó trong bối cảnh giải U17 World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày 19/11. Tới hôm nay (13/11), cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã nhanh chóng đưa ra quyết định chọn U17 CH Dominica thay thế.

Quyết định này được đưa ra sau khi FIFA tham vấn Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Trong đó, U17 CH Dominica được lựa chọn nhờ thành tích tại vòng loại, khi đứng thứ hai bảng E và là đội có thứ hạng cao nhất trong số những đội không giành vé.

U17 Việt Nam là một trong 8 đội bóng lần đầu tham dự U17 World Cup (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, U17 CH Dominica và U17 Mỹ cùng có 7 điểm, trong khi cuộc đối đầu trực tiếp kết thúc với tỷ số hòa. Đây cũng là lần đầu tiên U17 CH Dominica góp mặt tại U17 World Cup.

Theo FIFA, có 8 đội bóng lần đầu tham dự U17 World Cup gồm U17 Việt Nam, U17 Hy Lạp, U17 Montenegro, U17 Romania, U17 Serbia, U17 Mozambique, U17 Tanzania, U17 CH Dominica.

Giải U17 World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày 19/11. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ mở màn giải đấu bằng giải đấu với U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11.