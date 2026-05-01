FIFA làm rõ khả năng tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Iran

“Đội tuyển Iran sẽ tham dự World Cup 2026 và thi đấu ở Mỹ. Lý do rất đơn giản là chúng ta cần phải đoàn kết và gắn kết mọi người lại với nhau thông qua bóng đá. Đó là trách nhiệm của tôi”, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, phát biểu tại Đại hội FIFA vào hôm 30/4.

Người đứng đầu FIFA buộc phải lên tiếng sau khi thành viên của phái đoàn Iran bị từ chối nhập cảnh vào Canada để tham dự Đại hội FIFA. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhấn mạnh rằng đó là “sự cố ngoài ý muốn”.

Nguồn tin từ tờ ESPN cho biết hai thành viên của đoàn bóng đá Iran đã được phép nhập cảnh vào Canada nhưng họ từ chối tham dự đại hội. Lý do vì thành viên còn lại không được phép nhập cảnh vào quốc gia này.

Dù phái đoàn Iran vắng mặt nhưng Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, vẫn lên tiếng ủng hộ đội tuyển Iran và nhấn mạnh rằng: “Không có liên đoàn thành viên nào của FIFA bị từ chối nhập cảnh và trục xuất khi tham dự World Cup 2026”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định rằng nếu ông Gianni Infantino đồng ý để Iran tham dự World Cup 2026 thì nước Mỹ cũng đồng ý để đội tuyển này nhập cảnh.

Tại giải đấu bóng đá số một hành tinh, đội tuyển Iran sẽ nằm chung bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Cả ba trận đấu của đội bóng Tây Á đều diễn ra ở Mỹ. Cách đây không lâu, Iran đã đề nghị FIFA chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico nhưng FIFA từ chối.

Thậm chí, nhiều tờ báo lớn trên thế giới từng tiết lộ FIFA đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Iran bằng việc tổ chức vòng play-off đặc biệt (gồm hai đội tuyển châu Âu và hai đội tuyển châu Á) nhưng FIFA cũng bác bỏ phương án này.

Liên đoàn bóng đá Iran cũng xác nhận đoàn quân HLV Amir Ghalenoei sẽ có chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường tham dự World Cup 2026. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, họ dự kiến thi đấu giao hữu với Bắc Macedonia (thời gian chưa được công bố) để chuẩn bị cho giải đấu bóng đá tại Mỹ, Canada và Mexico.