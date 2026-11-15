Giải U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 19/11. Trước giải đấu này, FIFA đã hai lần liên tiếp vinh danh tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 7/11, trong bài giới thiệu các đội bóng ở bảng G (U17 Việt Nam, U17 Bỉ, U17 Mali, U17 New Zealand), FIFA đã chọn Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam.

Nguyễn Lực là gương mặt nổi bật của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

FIFA nhận xét: “Cầu thủ của Hà Nội FC sở hữu kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn nổi bật của anh đã góp phần giúp U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup. Nguyễn Lực cũng là một trong những nhân tố nổi bật trong chức vô địch U17 Đông Nam Á, giải đấu mà anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất”.

Chưa dừng lại ở đó, chiều 15/11, FIFA tiếp tục đăng tải hình ảnh giới thiệu Nguyễn Lực trên trang FIFA World Cup, đồng thời đề cập đến những thông tin cá nhân và sự tiến bộ của tiền vệ trẻ này.

Nguyễn Lực sinh năm 2009 tại Nghệ An, có sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công. Tháng 9 vừa qua, anh đã được lần đầu trao cơ hội thi đấu ở V-League. Đây là dấu mốc đáng chú ý với cầu thủ mới 17 tuổi.

Ở vòng chung kết giải U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực đã thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp trong trận đấu với U17 UAE, góp phần giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 và giành vé tham dự World Cup.

Nguyễn Lực và các đồng đội lần đầu tiên bước ra sân chơi World Cup (Ảnh: VFF).

Nguyễn Lực từng gây chú ý khi khoác áo U16 Hà Nội tham dự giải Hooray Cup tại Trung Quốc. Tại đây, tiền vệ sinh năm 2009 lập cú đúp vào lưới U16 Borussia Dortmund.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nguyễn Lực sở hữu nhiều tố chất trở thành ngôi sao lớn. Cầu thủ này có nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chơi bóng hiện đại và sự tự tin hiếm có ở lứa tuổi 17.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ mở màn giải U17 World Cup 2026 bằng trận đấu với U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11.