FIFA gây tranh cãi vì vé chung kết World Cup 2026 có giá gần 900 triệu đồng

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã gây xôn xao dư luận khi tăng gấp ba lần giá vé hạng nhất cho trận chung kết World Cup 2026, đẩy mức giá lên tới 32.970 USD (khoảng gần 867 triệu đồng) cho trận đấu diễn ra vào ngày 19/7 tại sân vận động MetLife ở East Rutherford (New Jersey, Mỹ).

Vé xem World Cup 2026 tăng giá mạnh so với các giải đấu gần đây (Ảnh: fifaworldcupnews).

Quyết định này được đưa ra vào đúng ngày các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đặt câu hỏi về cơ cấu giá vé World Cup và yêu cầu FIFA minh bạch hơn về giá bán. Trước đây, FIFA từng niêm yết mức giá 10.990 USD (khoảng 289 triệu đồng) cho vé hạng nhất tại trận chung kết. Tuy nhiên, loại vé này hiện chỉ được bán dưới dạng vé hạng nhất dành cho người sử dụng xe lăn và khán giả gặp khó khăn trong di chuyển.

Giá vé cho các trận bán kết cũng không hề rẻ, với mức cao nhất là 11.130 USD tại sân vận động AT&T ở Arlington, Texas, và 10.635 USD tại sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta. Vé xem các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Mỹ cũng dao động từ 840 USD (22 triệu đồng) đến 2.970 USD (78 triệu đồng).

Hai nghị sĩ Nellie Pou và Frank Pallone Jr., đều thuộc Đảng Dân chủ của Mỹ, đã gửi thư cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, yêu cầu ông giải thích về việc tổ chức này sử dụng cơ chế định giá linh hoạt một cách "mờ ám" và sự phẫn nộ mà nó gây ra.

Bức thư viết: "Chúng tôi vô cùng lo ngại trước những báo cáo cho rằng FIFA đang áp dụng chính sách giá cả thiếu minh bạch, thay đổi luật lệ liên tục và các hành vi có khả năng gây hiểu lầm, khiến người hâm mộ khó có thể mua được vé. Chúng tôi viết thư này để yêu cầu thêm thông tin về các hoạt động bán vé này, bao gồm cả việc FIFA đang làm thế nào để đảm bảo World Cup có giá cả phải chăng cho tất cả người hâm mộ và phản hồi cho những người hâm mộ cảm thấy bị lừa dối".

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino (Ảnh: Getty).

Đáp lại, ông Infantino đã lên tiếng bảo vệ giá vé, cho rằng FIFA đang hoạt động trong một thị trường giải trí phát triển nhất thế giới và phải áp dụng giá thị trường. Ông cũng chỉ ra rằng việc bán lại vé với giá cao hơn nhiều trên thị trường thứ cấp cho thấy giá vé của FIFA vẫn còn thấp.

"Ở Mỹ, bạn không thể đi xem một trận đấu bóng đá đại học, chứ đừng nói đến một trận đấu chuyên nghiệp hàng đầu ở một cấp độ nhất định, với giá dưới 300 USD", ông Infantino nói.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lập luận này không hoàn toàn chính xác, vì vé xem các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và đại học ở Mỹ, bao gồm cả vòng play-off NBA đang diễn ra, thường xuyên có giá dưới 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng).

Trên thị trường mua bán/trao đổi vé của FIFA, vé xem trận chung kết được rao bán với giá dao động từ 8.970 USD (236 triệu đồng) đến gần 11,5 triệu USD (khoảng 302 tỷ đồng). FIFA không kiểm soát giá bán trên thị trường này, nhưng thu phí mua 15% từ người mua và phí bán lại 15% từ người bán.

Sân MetLife, nơi tổ chức nhiều trận đấu tại World Cup 2026, bao gồm trận chung kết (Ảnh: ESPN).

Một điểm gây tranh cãi khác là chi phí đi lại đến và đi từ các trận đấu, đặc biệt là đối với những người dự định sử dụng hệ thống giao thông công cộng New Jersey Transit để di chuyển đến và đi từ sân vận động MetLife. Ban đầu, giá vé khứ hồi dự kiến là 150 USD (3,95 triệu đồng), nhưng sau đó đã giảm xuống còn 105 USD (2,76 triệu đồng). Mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với giá vé khứ hồi khoảng 13 USD (342 nghìn đồng) từ ga Penn Station ở Manhattan đến sân vận động.

Người phát ngôn của Thống đốc Mikie Sherrill cho biết bà đã chỉ đạo cơ quan vận tải công cộng tìm kiếm nguồn tài trợ tư nhân và phi thuế để giảm mức tăng giá vé dự kiến.

Sân vận động MetLife sẽ đăng cai 8 trận đấu World Cup 2026, bao gồm trận chung kết và các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Brazil, Pháp, Đức và Anh, cùng với các quốc gia khác, sẽ bắt đầu vào ngày 13/6.