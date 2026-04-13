FIFA bất ngờ giảm giá bản quyền phát sóng World Cup 2026 cho Malaysia

Tờ New Straits Times của Malyaysia thông tin: “Mức giá ban đầu mà FIFA chào bán bản quyền phát sóng World Cup tại Malaysia là 50 triệu USD (hơn 1.317 tỷ đồng). Được biết, hiện mức giá này đã được FIFA giảm xuống còn 35 triệu USD (hơn 922 tỷ đồng)”.

Người hâm mộ Malaysia vẫn muốn xem Messi thi đấu tại World Cup (Ảnh: Getty).

“Mặc dù giá thấp hơn, các nhà đài ở Malaysia vẫn khá thận trọng trong việc đàm phán, do họ vẫn chưa tìm được nhà tài trợ, áp lực kinh tế lớn và lịch thi đấu thể thao (ở tất cả các môn) được phát sóng dày đặc tại Malaysia trong thời gian diễn ra World Cup”, New Straits Times.

Cũng theo tờ báo này, vấn đề bản quyền phát sóng World Cup 2026 trên lãnh thổ Malaysia đã được thảo luận bởi Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia.

New Straits Times viết: “Bộ Thanh niên và Thể thao cùng các cơ quan liên quan sẽ tổ chức thảo luận về bản quyền phát sóng World Cup 2026”.

“Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, tiến sĩ Taufiq Johari, cho biết sự quan tâm đến giải đấu trong dư luận Malaysia đang ngày càng tăng, với nhiều lời kêu gọi phát sóng trực tiếp World Cup”, New Straits Times khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari nói về việc đàm phán mua bản quyền phát sóng World Cup 2026 (Ảnh: NST).

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao nước này, ông Taufiq Johari: “Bộ đã ghi nhận những lời kêu gọi từ phía công chúng về việc phát sóng World Cup tại Malaysia. Với tư cách người đứng đầu bộ chủ quản, chúng tôi chắc chắn sẽ lắng nghe những gì người hâm mộ thể thao gửi gắm”.

“Dĩ nhiên, bản quyền phát sóng World Cup sẽ liên quan đến các đài truyền hình, các bộ, ngành khác có liên quan. Ngoài ra, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề chi phí. Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc thảo luận, bao gồm việc thảo luận với các nhà đài, các doanh nghiệp, cũng như thảo luận với các bộ có liên quan.

Chưa hết, chúng ta cần đánh giá tất cả các khía cạnh, các tác động có thể có nếu Malaysia giành được quyền phát sóng, trong đó bao gồm cả mục tiêu tiết kiệm chi phí và các cân nhắc về mặt tài chính”, ông Taufiq Johari nhấn mạnh.

Malaysia là một trong số 5 quốc gia ở Đông Nam Á chưa có bản quyền phát sóng World Cup 2026. Những nước chưa có bản quyền phát sóng trong khu vực có thêm Thái Lan, Lào, Myanmar và Brunei.

Ở chiều ngược lại, 6 quốc gia Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền này gồm Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Timor Leste và Việt Nam. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 ở 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.