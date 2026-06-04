FIDE xác nhận tiếp tục cấp chứng chỉ giảng viên cho cờ vua Việt Nam

Như Dân trí đã thông tin, ngày 22/5, FIDE đã gửi thư dọa sẽ dừng cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua tại Việt Nam sau khi thấy có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong quá trình tổ chức của VCF.

Những nội dung được FIDE yêu cầu VCF làm rõ tập trung vào việc tổ chức các khóa học, thu kinh phí từ học viên, tài khoản tiếp nhận thanh toán, nghĩa vụ tài chính với FIDE cũng như việc cấp chứng chỉ cho học viên tham gia.

Thông báo chiêu sinh kèm hình ảnh của VCF về khoá đào tạo giáo viên cờ vua quốc tế FIDE 2026 (Nguồn: VCF).

Đáng chú ý, FIDE bày tỏ quan ngại trước phản ánh cho rằng các khoản tiền liên quan tới khóa học hoặc chứng chỉ FIDE có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của VCF hoặc FIDE theo đúng quy định, mà được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng - người đang giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VCF.

Ngay sau đó, VCF đã có giải trình gửi tới Cục Thể dục Thể thao cũng như FIDE để làm rõ sự việc. Trao đổi với Dân trí, đại diện lãnh đạo Cục TDTT cho biết phía FIDE đã nhận được giải trình từ phía VCF và xác nhận sẽ tiếp tục cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua cho Việt Nam khi các thông tin đã được làm rõ.

"FIDE xác nhận rằng hai khóa học sau đây đã được đăng ký chính thức trong chương trình Cờ vua trong Giáo dục của FIDE, được thực hiện tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn về giảng dạy của FIDE và được đứng lớp bởi Giảng viên chính cấp cao có trình độ của FIDE là ông Tôn Thất Như Tùng:

- Khóa đào tạo giảng viên FIDE ở Hải Phòng tháng 3 năm 2026

- Khóa đào tạo giảng viên FIDE ở TPHCM tháng 4 năm 2026.

Tổng cộng có 125 học viên đủ điều kiện nhận chứng chỉ giảng viên của FIDE", thư phúc đáp của FIDE gửi tới VCF cho biết.

TTK Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thắng (trái), từ chức ngày 3/6 (Ảnh: VCF)

Đáng chú ý, ngay sau khi FIDE báo tin mừng với cờ vua Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VCF bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Trong lá đơn được gửi đi ngày 3/6, ông Thắng cho biết ông sẽ sớm bàn giao các công việc hiện tại cho các bên có trách nhiệm ở VCF.

Tuy nhiên theo nguồn tin của Dân trí, đây chỉ là nguyện vọng của cá nhân ông Thắng, còn Ban chấp hành VCF sẽ phải họp để xem xét, quyết định có cho ông Thắng thôi giữ các chức vụ của Liên đoàn hay không.

Thông tin ông Nguyễn Minh Thắng xin nghỉ việc ở VCF vì lý do sức khoẻ đã khiến làng cờ vua Việt Nam xôn xao. "Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi nhận được thông tin nói trên. Hiện tại chúng tôi vẫn đang chờ VCF thông báo quy trình tuyển chọn VĐV vào đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026", kỳ thủ Lương Phương Hạnh cho biết.