Fanzone phục vụ người hâm mộ xem World Cup ở TPHCM

Mới đây, đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) cho biết, tại TPHCM, sẽ có các Fanzone quy mô lớn được tổ chức dịp World Cup. Những địa điểm này giúp người hâm mộ tạo nên những điểm chạm trực tiếp với World Cup 2026.

Các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới chuẩn bị tỏa sáng ở World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Trên nền tảng hệ sinh thái World Cup của VTV, VTV Nam Bộ với 2 kênh sóng chủ lực VTV9 và VTV10 cùng hệ thống nền tảng số, sẽ mang đến cho khán giả phía Nam trải nghiệm World Cup khác biệt, gần gũi và giàu cảm xúc.

Lần đầu tiên, trên các kênh sóng nói trên, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 sẽ được bình luận theo phong cách và ngôn ngữ Nam Bộ, bởi đội ngũ 12 bình luận viên.

Đây là những bình luận viên được tuyển chọn, đào tạo chuyên biệt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm gần gũi, sôi động và giàu cảm xúc cho người hâm mộ.

World Cup 2026 trên VTV Nam Bộ không chỉ là nơi hội tụ đam mê bóng đá, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, tạo ra sự kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Vòng chung kết World Cup 2026 chuẩn bị khai mạc vào ngày 12/6 tới đây (theo giờ Việt Nam) và kéo dài đến ngày 20/7. Giải đấu năm nay được tổ chức ở 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Toàn bộ các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VTV và các nền tảng số.