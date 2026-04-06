Duy Mạnh, Tuấn Hải truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí Việt Nam

Tại sự kiện, hai tuyển thủ quốc gia Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải tham dự với tư cách khách mời, đã giao lưu, ký tặng lên áo đấu, bóng thi đấu của giải. Duy Mạnh, Tuấn Hải cũng gửi lời hỏi thăm, động viên và chúc các cầu thủ nhí của Hà Nội thi đấu tốt tại giải đấu năm nay.

Giải bóng đá U11 toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 2/6 đến 6/8, có sự tham gia của 53 đội đến từ 27 tỉnh/thành.

Tuấn Hải và Duy Mạnh tham gia sự kiện họp báo công bố giải U11 Quốc gia 2026 (Ảnh: VFF).

Năm 2026, vòng loại giải chia thành 3 khu vực gồm: Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi, diễn ra từ đầu tháng 6 đến ngày 22/6. Từ đây, những đội bóng xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết.

24 đội vượt qua vòng loại giành vé dự vòng chung kết diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 21/7 đến 6/8. Tiền thưởng cho đội vô địch là 25 triệu đồng tiền mặt, cộng thêm quà tặng hiện vật.

Việc tăng số lượng từ 16 lên 24 đội dự vòng chung kết được VFF giải thích là nhằm giảm tải áp lực cho các đội ở vòng loại, đồng thời tăng cơ hội thi đấu cho các cầu thủ ở vòng trong.

Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên, trải qua 28 mùa giải, đã khẳng định được vị thế của sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất và uy tín nhất cả nước.

Đây chính là cái nôi phát hiện ra hàng loạt ngôi sao đương đại của bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Phạm Tuấn Hải...

Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2026 do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Công ty Nestle Việt Nam tổ chức.