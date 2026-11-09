5 đội tuyển ở Đông Nam Á đã công bố lịch thi đấu quốc tế trong những ngày FIFA Days (chuỗi ngày các đội tuyển trên toàn thế giới thi đấu theo lịch do Liên đoàn Bóng đá thế giới ấn định) của tháng 11. 5 đội bóng này gồm Thái Lan, Brunei, Malaysia, Singapore và đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia từng lên lịch thi đấu giao hữu với các đội Jordan (ngày 13/11) và Kuwait (ngày 17/11), trên sân đối phương. Tuy nhiên, hai trận đấu này đã bị hủy vì tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia (áo vàng) thi đấu quốc tế trong tháng 11 (Ảnh: VFF).

Đội bóng xứ sở vạn đảo không kịp tìm đối thủ thích hợp để thay thế và sẽ không thi đấu trận quốc tế nào trong tháng 11. Thay vào đó, HLV John Herdman (người Anh) và các học trò sẽ có chuyến tập huấn “chay” trên đảo Bali (Indonesia).

Hai đội tuyển Thái Lan và Brunei gặp nhau ở King’s Cup tại xứ sở chùa vàng. Trận đấu giữa Thái Lan và Brunei diễn ra ngày 14/11. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Oman gặp Tajikistan vào ngày 17/11 ở chung kết.

Brazil sẽ là đối thủ của đội tuyển Singapore trên sân vận động quốc gia Singapore (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Malaysia thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc và Yemen, lần lượt vào các ngày 14/11 và 17/11, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với hai đội có trình độ trung bình là Đài Loan (ngày 11/11) và Kyrgyzstan (ngày 17/11). Cả hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đáng chú ý, đội tuyển Singapore sẽ gặp các đối thủ thực sự mạnh trong những ngày FIFA Days tháng 11. Đội bóng đảo quốc sư tử chạm trán Paraguay vào ngày 13/11 và gặp Brazil vào ngày 17/11.

Cả hai trận đấu của đội tuyển Singapore đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore, thuộc một giải đấu giao hữu.

Ngoài các đội tuyển Brazil, Paraguay và Singapore, giải đấu này còn có sự hiện diện của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, đội bóng đảo quốc sư tử không chạm trán đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.