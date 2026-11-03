Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) đến với giải đấu sau khi vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho hai trận đấu với Đài Loan, Kyrgyzstan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong đội hình, tiền vệ Chen Po Iiang là gương mặt giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 25 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo Ange Kouame, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cầu thủ đáng chú ý.

Trong khi đó, Kyrgyzstan là đối thủ có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Đội bóng Trung Á đã ba lần giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027; thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 1/8 tại Asian Cup 2019. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Kyrgyzstan xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Lực lượng của đội tuyển Kyrgyzstan có nhiều gương mặt đáng chú ý như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, tiền đạo Joel Kojo, tiền vệ Gulzhigit Alykulov và trung vệ Valeriy Kichin. Trong đó, Alykulov ghi bàn quan trọng ở trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai, góp phần giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2027.

Đặc biệt, Odilzhon Abdurakhmanov là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Kyrgyzstan lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai để góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Với những đóng góp nổi bật, tiền vệ này từng được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024.

Abdurakhmanov cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đang thi đấu tại VLeague 2026-2027 trong màu áo CLB Thanh Hóa và được trao băng thủ quân của đội bóng.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V-League hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là cơ sở để HLV trưởng Kim Sang Sik và các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Việc tổ chức giải giao hữu quốc tế 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11 nằm trong kế hoạch chuẩn bị của VFF và ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển hướng tới đấu trường châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, giải giao hữu quốc tế 2026 được tổ chức trong dịp FIFA Days tháng 11, có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới Vòng chung kết AFC Asian Cup 2027.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và nâng cao chất lượng chuyên môn trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Lãnh đạo VFF đồng thời trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Casper Việt Nam đã đồng hành trên cương vị Nhà tài trợ chính, cùng các cơ quan, đơn vị và đối tác đã phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức giải đấu.