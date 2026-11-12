Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan

Theo lịch thi đấu, CLB Công an TPHCM sẽ tiếp đón Buriram United lúc 19h30 ngày 18/11 trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) ở bảng A cúp C1 Đông Nam Á.

Olaha Mạnh Đức chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Do đó, sau trận đấu với Đài Loan, HLV Kim Sang Sik đã đồng ý để 4 cầu thủ thuộc biên chế của CLB Công an TPHCM trở về CLB gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Quyết định này được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của cả hai bên.

Giải giao hữu quốc tế ở Ninh Bình là dịp để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố mới, qua đó tiếp tục xây dựng đội hình có chiều sâu cho các mục tiêu dài hạn.

Sau trận đấu với Đài Loan, HLV Kim Sang Sik đánh giá tích cực nỗ lực của các cầu thủ trong bối cảnh nhiều người vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại V-League và các giải đấu quốc tế. Chiến lược gia người Hàn Quốc dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức khi tiền đạo này ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển, đồng thời ghi nhận màn thể hiện của Nguyễn Thái Quốc Cường ở tuyến giữa.

HLV Kim Sang Sik cho biết: “Olaha đã có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển và ghi được bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy. Với Quốc Cường, cầu thủ trẻ này cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Lê Giang Patrik cũng trở về CLB Công an TPHCM (Ảnh: Tiến Tuấn).

Riêng với vị trí thủ môn, HLV Kim Sang Sik cho biết Lê Giang Patrik tiếp tục được lựa chọn nhờ sự ổn định và khả năng tạo niềm tin cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sau khi Lê Giang Patrik trở về CLB, các thủ môn Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt sẽ có cơ hội ra sân trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia.

Việc tạo điều kiện để các cầu thủ trở về CLB cũng nằm trong định hướng phối hợp giữa đội tuyển quốc gia và các CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của hai bên.

Trước đó, trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải đấu, HLV Kim Sang Sik cũng không triệu tập các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, ngoại trừ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo điều kiện để các CLB chủ động chuẩn bị lực lượng cho lịch thi đấu, đồng thời giúp đội tuyển quốc gia duy trì kế hoạch rà soát, đánh giá nhân sự và xây dựng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn.

Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Trước đó, vào ngày 14/11, Kyrgyzstan sẽ đối đầu với Đài Loan.