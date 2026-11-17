Tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan, lỡ cơ hội vô địch

Đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Kyrgyzstan 1-2 trong trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 17/11. Trận thua này khiến cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) bị trừ đến 5,3 điểm.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) không thể vượt qua Kyrgyzstan (Ảnh: Thành Đông).

Đội tuyển Việt Nam hiện vẫn đứng thứ 98 thế giới với 1.228,34 điểm, đoàn quân HLV Kim Sang Sik chưa rớt hạng vì các đội tuyển xung quanh vẫn chưa thi đấu.

Sở dĩ đội tuyển Việt Nam bị trừ khá nhiều điểm vì chúng ta thất bại trước đối thủ có thứ hạng thấp. Trước trận đấu này, Kyrgyzstan đứng hạng 104 thế giới.

Kyrgyzstan tăng hai bậc trên bảng xếp hạng nhờ thắng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Sau trận thắng 2-1 trước đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan được cộng thêm 5,3 điểm. Đội bóng Trung Á hiện có tổng cộng 1.207,59, vươn lên đứng hạng 102 thế giới.

Điều đáng chú ý, đội tuyển Kyrgyzstan bất bại ở 5 trận đấu gần nhất của họ, với 4 chiến thắng và một trận hòa. Họ thắng Maldives 5-0 (ngày 28/9), thắng Lebanon 3-1 (ngày 4/10), thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 (ngày 14/11) và thắng đội tuyển Việt Nam 2-1 (ngày 17/11). Trận hòa duy nhất của Kyrgyzstan diễn ra trước Palestine (ngày 9/6).

Trong khi đó, ở 5 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng hai trận và thua 3 trận. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik thắng Pakistan 4-2 ngày 2/10, thắng Đài Loan 2-0 ngày 11/11. Chúng ta thua Thái Lan 0-2 ngày 29/9, thua Malaysia 0-1 ngày 5/10 và thua Kyrgyzstan ngày 17/11.