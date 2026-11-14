Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc) chiều nay (14/11). HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U19 Việt Nam trao cơ hội đá chính cho hai cầu thủ Việt kiều Antonio Moric và Thomas Mai Veeren.

U19 Việt Nam trước trận đấu với U19 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Đây là dịp để bộ đôi cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trong màu áo U19 Việt Nam trước một đối thủ có chất lượng hàng đầu châu lục.

Ở đầu sân bên kia, U19 Hàn Quốc cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. Họ liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành U19 Việt Nam.

Trước sức ép lớn từ đối thủ, U19 Việt Nam để thủng lưới ở phút 39. Bàn thắng này giúp cho U19 Hàn Quốc dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam thi đấu tốt hơn, phối hợp nhịp nhàng. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra ít nhất 4 cơ hội đáng chú ý.

U19 Việt Nam thi đấu khá tốt trước U19 Hàn Quốc (Ảnh: ASEAN Football).

Từ những cơ hội này, U19 Việt Nam có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 đến từ một pha phản công hiệu quả. Trong pha bóng này, Antonio Moric chuyền bóng thuận lợi để Nguyễn Văn Bách dứt điểm thành công, gỡ hòa cho U19 Việt Nam.

Sau bàn gỡ hòa, U19 Việt Nam tiếp tục chơi tự tin và có thêm những cơ hội thuận lợi để vượt lên dẫn trước.

Đáng tiếc nhất là tình huống Tuấn Kiệt thoát xuống đối mặt với thủ môn U19 Hàn Quốc, nhưng anh không thể tận dụng thành công. Nguyễn Văn Bách cũng có cơ hội thuận lợi, song pha dứt điểm của tiền đạo này lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, vấn đề thể lực bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng duy trì thế trận của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tận dụng thời điểm này, U19 Hàn Quốc gia tăng sức ép và có bàn thắng thứ hai ở phút 82, qua đó ấn định chiến thắng 2-1.

Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Tajikistan vào chiều 17/11. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.