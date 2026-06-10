Đội tuyển Thái Lan hòa Trung Quốc, Indonesia thắng Mozambique

Trong trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Mozambique diễn ra ở sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), đội bóng xứ sở vạn đảo mở tỷ số từ rất sớm.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) đánh bại Mozambique (Ảnh: Antara).

Bóng mới lăn có 11 phút, Indonesia đã vượt lên dẫn trước. Trong pha bóng này, Ole Romeny nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny dứt điểm chính xác, ghi bàn giúp Indonesia mở tỷ số 1-0.

Tỷ số này được Indonesia giữ đến hết trận. Đội bóng xứ sở vạn đảo có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong những ngày FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới thoải mái gom quân, làm nhiệm vụ quốc tế) thuộc tháng 6. Trước đó, Indonesia thắng Oman 3-0.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) hòa đội tuyển Trung Quốc (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, Thái Lan có trận hòa 0-0 với đội tuyển Trung Quốc, trong trận đấu diễn ra tại Trung Quốc tối qua. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp trong tháng 6, Thái Lan bị cầm hòa. Trước đó, đội bóng xứ sở chùa vàng hòa Kuwait 2-2.

Ở một cặp đấu khác, đội tuyển Philippines thắng đậm đội tuyển Myanmar đến 5-1, cũng trong một trận giao hữu.