Giải đấu này có sự tham dự của các đội tuyển Singapore, Brazil, Nhật Bản và Paraguay. Dù vậy, Singapore chỉ gặp hai đội bóng Nam Mỹ là Brazil và Paraguay, không chạm trán Nhật Bản.

Đội tuyển Paraguay mạnh hơn hẳn Singapore (Ảnh: CNA).

Với thực lực mạnh hơn, đội bóng Nam Mỹ chiếm ưu thế hoàn toàn. Paraguay mở tỷ số ở phút thứ 7. Trong pha bóng này, Alexandro Maidana tạt bóng chính xác để Gustavo Caballero đánh đầu đưa bóng vào lưới Singapore, giúp Paraguay dẫn trước 1-0.

Phút 30, Singapore bất ngờ tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Cầu thủ gốc Nhật Bản Kyoga Nakamura chuyển bóng cho cầu thủ gốc Hàn Quốc Song Ui Young đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà Singapore.

Singapore (áo xanh) nhận trận thua đậm (Ảnh: CNA).

Trước khi hiệp một kết thúc, Mauricio Magalhaes đưa bóng vào lưới Singapore, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Paraguay.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Singapore sa sút thể lực, khiến cho họ không thể theo kịp tốc độ của các cầu thủ Paraguay. Phút 53, Gustavo Caballero tận dụng sai lầm không bắt gọn bóng của thủ môn đội tuyển Singapore, Caballero đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Paraguay.

Chiến thắng 4-1 của Paraguay được ấn định ở phút 81, người ghi bàn cho đội bóng Nam Mỹ trong tình huống này là Enciso.

Ngày 17/11 tới đây, Singapore sẽ có trận đấu với đội cựu vô địch World Cup Brazil, trên sân vận động quốc gia Singapore.