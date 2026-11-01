Đội tuyển pickleball Việt Nam dừng chân ở tứ kết giải đấu tại Trung Quốc

Sáng 1/11, đội tuyển pickleball Việt Nam bước vào vòng 1/8 với tinh thần quyết tâm giành huy chương cho ngày thi đấu cuối cùng. Ngay từ sớm, toàn đội đã có mặt đầy đủ để khởi động cũng như bàn chiến thuật trước khi tranh tài.

Đội tuyển pickleball Việt Nam đến sớm, khởi động trước khi tranh tài

Bước vào trận đấu, các tay vợt Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo trước đối thủ là Liên đoàn Pickleball Liễu Châu. Ngay ở trận mở màn nội dung đơn nữ, tay vợt Minh Phương đã cống hiến màn trình diễn mãn nhãn khi giành chiến thắng áp đảo 15-1.

Tiếp đà hưng phấn, Trần Anh Tú dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 15-5 ở nội dung đơn nam, trước khi cặp đôi Nhật Minh - Xuân Vũ hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo bằng chiến thắng 15-5 ở nội dung đôi nam. Chiến thắng 3-0 thuyết phục đưa tuyển Việt Nam hiên ngang tiến vào vòng tứ kết để chạm trán ứng viên nặng ký cho chức vô địch - Liên đoàn Pickleball Phật Sơn.

Đội tuyển pickleball Việt Nam xuất sắc đánh bại Liên đoàn Pickleball Liễu Châu (Ảnh: Ngọc Anh).

Tại vòng tứ kết, các tay vợt Việt Nam đã cống hiến một trận đấu vô cùng quả cảm và giằng co đến từng điểm số trước Liên đoàn Pickleball Phật Sơn. Tuy nhiên, sự khác biệt ở những thời điểm quyết định đã khiến đội tuyển Việt Nam chịu khuất phục với các tỷ số sát nút: đơn nam thua 13-15, đơn nữ thua 8-15 và đôi nam thua đáng tiếc 15-17.

Chung cuộc, tuyển Pickleball Việt Nam để thua Liên đoàn Pickleball Phật Sơn với tỷ số 0-3, ngậm ngùi dừng bước trước đại diện chủ nhà, đội sau đó đã xuất sắc lên ngôi vô địch toàn giải.

Dù phải dừng chân ở tứ kết, thành tích chung cuộc xếp thứ 5 trên tổng số 32 đội tham dự vẫn là một kết quả vượt ngoài mong đợi, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Pickleball Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Đội tuyển pickleball Việt Nam xuất sắc đứng thứ 5 toàn đoàn tại giải Pickleball Trung Quốc - ASEAN mở rộng 2026 (Ảnh: Ngọc Anh).

Đáng chú ý, vị trí thứ 5 này giúp đoàn Việt Nam có thành tích vượt trội so với các đối thủ mạnh trong khu vực như Malaysia (xếp thứ 10), Thái Lan (thứ 14) hay Philippines (thứ 16), đánh dấu một mùa giải quốc tế thành công rực rỡ và đầy tự hào.