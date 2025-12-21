Đội tuyển nữ Việt Nam và chức vô địch trong lòng người hâm mộ

Ở trận chung kết nội dung bóng đá nữ, diễn ra tối 17/12, trên sân Chonburi, trợ lý trọng tài thứ nhất của trận đấu này là bà Chanthavong Phutsavan phất cờ báo lỗi việt vị với Bích Thùy ở phút 29.

Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường ở SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là tình huống Bích Thùy bay người đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Philippines. Quyết định của trợ lý trọng tài thứ nhất Chanthavong Phutsavan sai hoàn toàn. Điều đáng nói là Bích Thùy vẫn còn đứng phía trên, cách rất xa cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Philippines.

Sai sót này khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất oan bàn thắng và mất luôn HCV SEA Games 33 sau loạt đá luân lưu may rủi. Chính vì thế, đại diện AFC phải xin lỗi VFF và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Tuy nhiên với thầy trò HLV Mai Đức Chung, chiến thắng trong lòng người hâm mộ là chiến thắng lớn nhất, dù bị tước đi một bàn thắng hợp lệ bởi lỗi sai sót nghiêm trọng của trọng tài biên, và chưa thể có lần thứ 9 giành HCV SEA Games. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Các cô gái đã chiến đấu kiên cường đến những giây phút cuối cùng vì màu cờ sắc áo, họ chỉ chịu thua trên chấm penalty đầy may rủi. Đội tuyển nữ xứng đáng được tưởng thưởng và ghi nhận cho tinh thần đó, vì thế Acecook và Hảo Hảo thưởng ngay 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi họ về nước.

Các cô gái Việt Nam nhận thưởng xứng đáng sau SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Trước đó, ngày 18/12 tại Thái Lan, Acececook cũng đã trao thưởng trị giá 500 triệu đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc giành huy chương Vàng SEA Games 33

Có thể nói, để phát triển bền vững bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng cần thêm rất nhiều những người đồng hành bền bỉ, kiên trì, luôn bên cạnh ủng hộ dù vinh quang hay gian khó. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần đoàn kết và những khoảnh khắc hạnh phúc đến với người hâm mộ.