Đội tuyển nữ Việt Nam đá kín với "thuốc thử hạng nặng" Tây Ban Nha

Sau trận thua New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến từ Napier về Auckland. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được sự đón tiếp chu đáo từ Ban tổ chức giải đấu và cổ động viên.

Cộng đồng người Việt Nam tại các vùng lân cận thành phố Napier tới tiễn đội tuyển nữ Việt Nam trước khi lên đường ra sân bay (Ảnh: VFF).

Sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội di chuyển khách sạn Rydges, nơi đóng quân của đội bóng trong thời gian thi đấu ở World Cup 2023. Tại đây, chúng ta sẽ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14/7.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trận đấu sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tổ chức trên sân vận động không có khán giả và không truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp.

Điều này dễ hiểu bởi đây là màn tập dượt cuối cùng của hai đội bóng trước World Cup 2023. Do đó, cả hai đội đều muốn giữ kín chiến thuật, đề phòng các đối thủ do thám.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha là đối thủ cực mạnh với đội tuyển nữ Việt Nam. Họ đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 6. Tây Ban Nha sở hữu nhiều ngôi sao ở đẳng cấp thế giới, tiêu biểu là Alexia Putellas. Cầu thủ này là chủ nhân của giải Quả bóng vàng và The Best trong hai năm liên tiếp.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang xếp hạng 6 thế giới (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, họ còn có những cầu thủ sáng giá như Ona Battle, Aitana Bonmati, Mariona Caldentey… Họ vừa giành chức vô địch Champions League nữ trong màu áo Barcelona. Một gương mặt đáng chú ý khác của Tây Ban Nha là Hermoso, chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển nữ Tây Ban Nha với 46 bàn.

Ở kỳ World Cup 2019, Tây Ban Nha đã lọt vào vòng 1/8 nhưng để thua 1-2 trước đội bóng số một thế giới là đội tuyển Mỹ. Họ cũng lọt vào tứ kết ở ba giải vô địch châu Âu gần nhất.

So với New Zealand, Tây Ban Nha ở đẳng cấp cao hơn. Do đó, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thể đối diện với nhiều thử thách trong trận chiến vào ngày 14/7 tới.

Phát biểu sau trận đấu với New Zealand, HLV Mai Đức Chung thừa nhận: "Tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát. Sau trận đấu, tôi sẽ điều chỉnh để các cầu thủ nhanh hơn, các động tác xử lý tốc độ hơn. Bên cạnh đó, toàn đội cũng cần khắc phục khả năng chuyền bóng. Thể lực của các cầu thủ là điều khiến tôi hài lòng".

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 12h30 ngày 14/7 theo giờ địa phương (07h30 giờ Việt Nam).