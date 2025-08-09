Đội tuyển nữ Việt Nam 4-0 Indonesia (hiệp 2): 2 bàn thắng chóng vánh

Đội tuyển nữ Thái Lan thắng Campuchia 7-0 ở giải Đông Nam Á

Đối đầu Campuchia trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) chiều 9/8, đội tuyển nữ Thái Lan giành chiến thắng 7-0. Đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng đặt một chân vào bán kết giải Đông Nam Á 2025.

Thắng đội tuyển nữ Campuchia 7-0, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đặt một chân vào bán kết. Chỉ cần đội tuyển nữ Việt Nam không thua Indonesia trong trận đấu diễn ra tối nay (9/8), Thái Lan sẽ giành vé vào bán kết.

Đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng hiện có 6 điểm sau hai lượt đấu, hiệu số bàn thắng rất cao là 14-0.

Thái Lan đặt một chân vào bán kết (Ảnh: FAT).

HLV Mai Đức Chung: “Tuyển nữ Việt Nam có thể thắng đậm Campuchia hơn”

Sau trận đấu với Campuchia, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam nói: “Hôm nay chúng tôi giành chiến thắng đậm. Dù vậy, tính tôi hơi tham lam, lẽ ra đội tuyển nữ Việt Nam có thể thắng đậm hơn. Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn”.

“Về các đối thủ còn lại ở bảng A, gồm đội tuyển nữ Thái Lan và Indonesia, tôi đánh giá Thái Lan cao hơn so với Indonesia. Chiến thắng 7-0 của Thái Lan trước Indonesia đã phản ánh điều đó.

Đây là giải đấu mà Thái Lan muốn chuẩn bị cho SEA Games và cho tương lai. Họ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Đội bóng này có nhiều cầu thủ mà tôi khá xa lạ”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

HLV Mai Đức Chung tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam có thể thắng đậm hơn tỷ số 6-0 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).