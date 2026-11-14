Trận đấu giữa tuyển Nhật Bản với Brazil là màn tái đấu gây chú ý khi trước đó đội bóng châu Á đã để thua Selecao ở vòng 1/16 tại World Cup 2026 hồi tháng 6. Dù phải thi đấu trên sân trung lập, các cầu thủ "Samurai xanh" đã chơi tấn công đầy tự tin và gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số ở phút 15.

Đó là tình huống mà Nhật Bản tổ chức phản công nhanh, tiền đạo Kubo nhận bóng ở giữa sân rồi dốc bóng thẳng về khung thành đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái làm tung lưới thủ thành Pedro Morsico.

Tuyển Brazil (áo vàng) gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công mạnh mẽ của Nhật Bản (Ảnh: FIFA).

Chỉ 4 phút sau, tuyển Nhật Bản đã nhân đôi cách biệt khi Nakamura Keito đón đường chuyền của Nakano Shuto rồi dứt điểm tinh tế vào góc gần khiến thủ thành của tuyển Brazil không thể cản phá.

Bị dẫn trước hai bàn, các cầu thủ Brazil vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 33, khi tiền đạo Junior Vinicius dứt điểm từ xa đưa bóng găm vào góc cao không cho thủ thành Suzuki có cơ hội chạm tay vào bóng. Tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Brazil tiếp tục dâng cao đội hình tổ chức tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 75, tiền đạo Vinicius tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn thắng thứ 2 giúp đội nhà cân bằng tỷ số 2-2 với tuyển Nhật Bản.

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Brazil (Ảnh: FIFA).

Cả hai đội bước vào những phút cuối đầy kịch tính, nhưng tuyển Nhật Bản cho thấy bản lĩnh khi ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ 90+1. Đó là tình huống mà Sakamoto tận dụng cơ hội từ pha bóng bật ra trước khung thành sau cú sút của đồng đội, mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội nhà.

Pha ghi bàn của Sakamoto gây ra tranh cãi giữa hai đội, dẫn tới việc HLV Carlo Ancelotti và cầu thủ Rafinha đã phải nhận thẻ đỏ từ phía trọng tài. Chung cuộc tuyển Nhật Bản giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Brazil, qua đó trả lại "món nợ" khi từng để thua đối thủ ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hồi tháng 6.

Đội hình xuất phát

Nhật Bản: Suzuki, Doan, Hiroki Ito, Kamada, Kubo, Machida, Maeda, Nakamura, Nakano, Seko, Tanaka

Brazil: Morsico, Gabriel, Jair, Wesley, Carlos, Andrey Santos, Guimaraes, Andre, Estevao, Raphinha, Vinicius Junior