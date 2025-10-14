Đội tuyển Nepal - Việt Nam (19h30 tối nay): Trung Kiên thế chỗ Văn Lâm

HLV Nepal: “Thi đấu đủ người, chúng tôi sẽ có điểm trước tuyển Việt Nam”

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc đặt trường hợp hai đội sẽ chơi với cùng 11 cầu thủ từ đầu đến cuối trận đấu ngày mai, liệu Nepal có đủ sức giành điểm trước đội tuyển Việt Nam, HLV Matthew Ross (người Australia) nói: “Tôi tin rằng nếu chúng tôi thi đấu đủ người, chúng tôi có thể thực hiện được điều đó, sẽ có điểm trong trận đấu ngày mai”.

“Dù vậy, vấn đề của chúng tôi hiện tại là thể trạng và khả năng hồi phục của các cầu thủ. Trước đây, tôi đã từng đề cập đến việc các cầu thủ của tôi không đạt trạng thái tốt nhất trước khi đến Việt Nam tham dự hai trận đấu vòng loại Asian Cup. Hiện giờ, ưu tiên của tôi là giúp cho các cầu thủ trẻ hồi phục trước trận đấu ngày mai”, HLV Matthew Ross nói thêm.

HLV Matthew Ross (phải) tự tin sẽ gây khó dễ và giành điểm trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: P.T).

HLV Kim Sang Sik: “Tôi muốn thắng đậm Nepal và Tiến Linh ghi nhiều bàn”

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam nói: “Ở trận đấu hôm 9/10, chúng tôi đã có chiến thắng trước Nepal. Chính vì thế, ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục muốn có chiến thắng, thậm chí là thắng đậm”.

“Để thắng đậm Nepal thì Tiến Linh và các tiền đạo của chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng. Chúng tôi không chỉ chú ý đến các pha bóng cố định, mà còn chú ý đến các tình huống phối hợp trong những tình huống khác nữa”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

HLV Kim Sang Sik (phải) muốn đánh bại đội tuyển Nepal (Ảnh: P.T).

Một trong những vấn đề được quan tâm ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, đó là sự xuất hiện của các cầu thủ trong lứa tuổi 23. Đây là những người được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Về những gương mặt trẻ trong lứa tuổi 23, HLV Kim Sang Sik có hé lộ quan trọng: “Ở trận trước, một số cầu thủ U23 đã được ra sân. Họ thi đấu năng nổ, nhiệt huyết, có đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội”.