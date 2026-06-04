Đội tuyển Hàn Quốc lộ mức thưởng kỷ lục, mục tiêu vào tứ kết World Cup

Ông Chung Mong Gyu cho biết nếu đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng đấu bảng, họ sẽ được thưởng 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng). Nếu lọt vào vòng 1/8, đội bóng xứ sở kim chi sẽ nhận được thêm 2 tỷ won (hơn 34,2 tỷ đồng) tiền thưởng.

Lee Kang In (17) là ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc tại World Cup 2026 (Ảnh: Yonhap).

Còn nếu đội tuyển Hàn Quốc lọt vào tứ kết, họ sẽ được thưởng thêm 3 tỷ won (khoảng 51,37 tỷ đồng). Tổng cộng, nếu lọt vào tứ kết, đội bóng xứ sở kim chi sẽ nhận số tiền thưởng 6 tỷ won (gần 103 tỷ đồng, hoặc khoảng 3,9 triệu USD).

Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu nói: “Khẩu hiệu của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 là vượt qua giới hạn, gắn kết một khối. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ vượt qua được giới hạn của bản thân, chiến đấu vì niềm tự hào, thể hiện sự đoàn kết của người Hàn Quốc thông qua bóng đá”.

Mức thưởng tổng cộng 6 tỷ won nếu đội tuyển Hàn Quốc lọt vào tứ kết lớn hơn rất nhiều, so với con số tiền thưởng 2 tỷ won mà đội bóng xứ sở kim chi nhận được suốt World Cup 2022.

Điều đáng chú ý là Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu không đặt ra mức thưởng nếu Hàn Quốc vào bán kết. Điều này phần nào phản ánh đội bóng được mệnh danh “mãnh hổ châu Á” tự nhận thấy giới hạn của mình, đồng thời hé lộ mục tiêu của họ là vào tứ kết World Cup năm nay.

Đội tuyển Hàn Quốc đặt mục tiêu vào tứ kết World Cup 2026 (Ảnh: Yonhap).

Trong quá khứ, bóng đá Hàn Quốc từng vào đến bán kết World Cup 2002 trên sân nhà. Tuy nhiên, thành tích ấy về sau không được thế giới bóng đá đánh giá cao. Trái lại, làng túc cầu toàn cầu còn xem đấy là một trong những vết nhơ lớn nhất trong lịch sử giải vô địch thế giới.

Nguyên nhân là vì hành trình vào bán kết của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002 có sự can thiệp quá thô bạo của các trọng tài, đặc biệt là ở trận thắng đội tuyển Italy ở vòng 1/8 và thắng Tây Ban Nha ở tứ kết.

Ở kỳ World Cup gần nhất năm 2022, Hàn Quốc giành quyền vào vòng 1/8. Đó là lần đầu tiên sau 12 năm, đội bóng xứ sở kim chi mới trở lại với giai đoạn đấu loại trực tiếp của World Cup. Thế nên, họ chỉ muốn vượt qua thành tích của World Cup 2022, chứ chưa dám nghĩ đến việc tái hiện chiến tích lịch sử năm 2002.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng với đội đồng chủ nhà Mexico, Nam Phi và CH Séc.