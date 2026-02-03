Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Vòng chung kết futsal châu Á 2026
Đội tuyển futsal Việt Nam 0-2 Indonesia (hiệp 1): Bàn thua bất ngờ

(Dân trí) - Phút thứ 11, pha phối hợp tốt của Indonesia, Adriansyah Nur đã tung cú dứt điểm ở cự ly gần sau khi đồng đội đã loại bỏ thủ thành Văn Tú.

Hạo Minh
