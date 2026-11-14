Tiếp đón Hy Lạp trên sân nhà, đoàn quân của HLV Xavi Hernandez đã tạo ra một màn trình diễn bùng nổ, biến 90 phút thi đấu thành cơn ác mộng thực sự đối với đội khách.

Tijjani Reijnders góp công lớn giúp Hà Lan giành chiến thắng 7-0 trước Hy Lạp (Ảnh: Getty).

Chỉ mất 6 phút bóng lăn, Summerville đã khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm cận thành chuẩn xác. Phần còn lại của hiệp một hoàn toàn thuộc về tiền vệ Tijjani Reijnders. Tiền vệ này tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đẳng cấp chỉ trong vòng 21 phút (các phút 12, 18 và 33), trước khi Timber ghi bàn ở phút 40 giúp Hà Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 5-0.

Sang hiệp hai, dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức, "Cơn lốc màu da cam" vẫn dễ dàng có thêm hai bàn thắng nhờ cú đúp của Timber (phút 59) và pha lập công ấn định tỷ số 7-0 của Malen (phút 61). Chiến thắng hủy diệt này giúp Hà Lan củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A2 với 11 điểm, tạo ra khoảng cách 3 điểm so với chính đối thủ Hy Lạp.

Cùng thời điểm, tại bảng A2, đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp đã có chuyến làm khách thành công dưới cơn mưa nặng hạt tại Belgrade trước chủ nhà Serbia.

Với 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, "Cỗ xe tăng" nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 sau tình huống trung vệ Srdjan Babic của Serbia lúng túng đá phản lưới nhà. Đến phút 14, Florian Wirtz nhanh chân đá bồi nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm bị cản phá của Kai Havertz.

Bước sang hiệp hai, tài năng trẻ Brajan Gruda ghi dấu ấn đậm nét bằng pha độc diễn từ phần sân nhà trước khi tung cú sút chìm bằng chân trái nâng tỷ số lên 3-0. Những nỗ lực của Serbia chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số của Babic từ một tình huống đá phạt cố định.

Tiền đạo Brajan Gruda ăn mừng bàn thắng giúp đội tuyển Đức dẫn trước 3-0 (Ảnh: Getty).

Hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà hoàn toàn sụp đổ ở cuối trận khi lần lượt Vanja Dragojevic cùng Andrija Zivkovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì các pha phạm lỗi nguy hiểm và phản ứng thái quá.

Chơi hơn hai người trong những phút bù giờ, thầy trò HLV Jurgen Klopp dễ dàng bảo toàn chiến thắng 3-1 trong ngày tiền đạo Niclas Fullkrug tái xuất sân cỏ. Ba điểm trọn vẹn giúp tuyển Đức san bằng điểm số với Hy Lạp trên bảng xếp hạng bảng A2 UEFA Nations League.