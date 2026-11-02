Trận đấu giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Singapore thuộc giải giao hữu Mizuho Blue Challange. Giải đấu diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore vào tháng 11.

Vinicius sẽ cùng đội tuyển Brazil đá giao hữu với Singapore và Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Ngoài trận đấu với đội tuyển Brazil vào ngày 17/11, đội tuyển Singapore sẽ có trận đấu với Paraguay ngày 13/11. Trong khi đó, đội tuyển Brazil có thêm trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 13/11, còn Paraguay có thêm trận gặp Nhật Bản vào ngày 17/11.

Về phía đội tuyển Brazil, HLV Ancelotti (người Italy) công bố sẽ mang theo các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Vinicius, Raphinha, Endrick đến Singapore gặp đội bóng đảo quốc sư tử và đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Chưa hết, thành phần của đội tuyển Brazil đến Singapore có thêm tiền vệ Andrey Santos, Bruno Guimaraes, trung vệ Gabriel Magalhaes, hậu vệ cánh trái Douglas Santos…

Singapore (áo xanh) chuẩn bị chạm trán các ngôi sao hàng đầu thế giới của Brazil (Ảnh: Hải Long).

Đội hình này có 9 cầu thủ đủ tuổi tham dự Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028 (năm nay thuộc lứa U21). Dù vậy, lứa U21 của Brazil cũng sở hữu nhiều ngôi sao.

Điển hình là trung vệ Jair Cunha đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh cho CLB Nottingham Forest, tài năng trẻ Vitor Reis của CLB Manchester City, tiền đạo cánh đầy hứa hẹn Estevao của CLB Chelsea…

Với việc thi đấu với các đội Brazil và Paraguay, Singapore là đội tuyển thuộc Đông Nam Á đá giao hữu với các đối thủ xịn nhất trong những ngày FIFA Days (chuỗi ngày các đội tuyển trên toàn cầu làm nhiệm vụ quốc tế, theo lịch thi đấu thống nhất do FIFA ấn định) của tháng 11.

Singapore là một trong 4 đội tuyển thuộc Đông Nam Á có suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (dự kiến từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027). Các đội tuyển còn lại trong khu vực dự giải vô địch châu Á vào đầu năm sau có đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.