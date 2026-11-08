Messi đã tuyên bố từ giã đội tuyển Argentina vào cuối tháng 9. Cầu thủ này đã có màn chia tay đầy cảm xúc với đội tuyển quốc gia trong trận đấu gặp Benin trên sân Estadio Monumental vào ngày 7/10. Ở trận đấu đó, El Pulga đã ghi một bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Argentina vẫn tạm thời treo áo số 10 của Messi (Ảnh: Getty).

Theo quy định của FIFA, đội tuyển Argentina không được phép treo áo số 10 của Messi. Trong quá khứ, đội bóng xứ Tango từng có ý định treo áo số 10 của huyền thoại Diego Maradona ở World Cup 2002 để vinh danh đóng góp của ông nhưng bị FIFA từ chối.

Trong các giải đấu của FIFA , các đội tuyển quốc gia phải chỉ định số áo liên tiếp cho mỗi cầu thủ trong đội hình. Ví dụ, tại World Cup 2026, mỗi đội hình gồm 26 cầu thủ, có nghĩa là các đội tuyển phải đăng ký số áo từ 1 đến 26.

Tuy nhiên, Argentina đã lách luật để tạm thời treo áo số 10 của Messi. Trong đợt tập trung vào tháng 11, La Albiceleste sẽ có hai trận giao hữu gặp Uruguay vào ngày 13/11 và gặp Costa Rica vào ngày 17/11.

Vì các trận đấu này không thuộc giải đấu chính thức của FIFA nên đội tuyển Argentina vẫn trì hoãn trao áo số 10 của Messi cho người kế nhiệm. Ngoài ra, băng đội trưởng của đội tuyển Argentina được trao cho trung vệ Cristian Romero.

Nico Paz có khả năng kế thừa áo số 10 của Messi (Ảnh: Getty).

Phát biểu trước báo giới, HLV Lionel Scaloni cho biết: “Người kế nhiệm áo số 10 của Messi sẽ được khoác lên mình chiếc áo vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa quyết định trao nó cho ai”.

Theo nhà báo Federico Bueno của ESPN Argentina, nhiều khả năng, tiền vệ Nico Paz của CLB Como sẽ kế thừa áo số 10 của Messi. Nico Paz cũng đang mặc áo số 10 ở CLB Como và thi đấu tuyệt hay. Cựu tiền vệ của Real Madrid đã ghi 6 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Tân đội trưởng của Argentina, Cristian Romero đã đề cử Julian Alvarez khoác áo số 10 của Messi.