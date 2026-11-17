Trước thềm trận đấu gặp Wales tại UEFA Nations League rạng sáng 18/11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha bất ngờ phát đi thông báo xác nhận tiền vệ Bernardo Silva không đủ điều kiện thi đấu do gặp vấn đề về thể trạng sau trận thua 1-4 trước Đan Mạch.

Truyền thông tiết lộ Bernardo Silva thất vọng vì chỉ được thi đấu 11 phút ở trận thua Đan Mạch (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, lý do này lập tức vấp phải sự hoài nghi lớn từ truyền thông Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo tờ AS (Tây Ban Nha), ngay sau khi trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid, đội ngũ y tế tại đây xác nhận ngôi sao sinh năm 1994 hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp bất kỳ chấn thương nào và sẵn sàng ra sân trong trận gặp Celta Vigo dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho vào cuối tuần này.

Sự trái ngược giữa thông báo từ đội tuyển Bồ Đào Nha và kết quả kiểm tra y tế tại Real Madrid đã làm dấy lên làn sóng đồn đoán về mâu thuẫn trong phòng thay đồ của "Selecao châu Âu".

Nguồn tin từ tờ Record (Bồ Đào Nha) tiết lộ Bernardo Silva đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với HLV Jorge Jesus tại Braga để bày tỏ sự thất vọng về thời lượng thi đấu quá ít ỏi.

Dù được trao tấm băng đội trưởng danh giá tiếp quản từ Cristiano Ronaldo nhưng ở trận thảm bại trước Đan Mạch vừa qua, Bernardo Silva chỉ được tung vào sân vỏn vẹn 11 phút cuối trận (anh chính là người ghi bàn thắng danh dự cho Bồ Đào Nha).

Bernardo Silva được cho là đang gặp mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus (Ảnh: Getty).

Trước đó, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid cũng từng công khai thừa nhận nỗi buồn khi bị gạt khỏi đội hình chính: "Các cầu thủ đều muốn cảm thấy mình hữu ích và muốn được ra sân. Tôi cũng không ngoại lệ".

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, nhiều nguồn tin cho rằng sự rạn nứt còn bắt nguồn từ việc Bernardo Silva không hài lòng với cách HLV Jorge Jesus đối xử với người đàn anh Cristiano Ronaldo, sự việc từng khiến CR7 bức xúc, yêu cầu nói chuyện riêng và quyết định chia tay đội tuyển ở đợt tập trung trước đó.

Dù phía ban huấn luyện Bồ Đào Nha lên tiếng trấn an rằng đôi bên đã đạt được sự thấu hiểu, nhưng bầu không khí ngột ngạt hiện tại đang đặt ra dấu hỏi lớn cho tương lai của "Selecao châu Âu" dưới triều đại HLV Jorge Jesus.