Đổi mới mô hình thể thao học đường giúp trẻ tăng vận động

Hơn 1,2 triệu lượt tiếp cận truyền thông, hơn 229.000 học sinh và người dân duy trì hoạt động thể lực thường xuyên, tỷ lệ học sinh đạt mức vận động đầy đủ tại 10 trường thí điểm tăng 22,6%.

Đây là những kết quả được công bố tại Hội thảo Tổng kết Sáng kiến Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng tại Việt Nam, diễn ra ngày 16/5.

Học sinh được khuyến khích rèn luyện theo sở thích cá nhân thông qua các câu lạc bộ thể dục thể thao đa dạng, với sự hỗ trợ từ Dự án (Ảnh: BTC).

Sáng kiến do PATH phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Ủy ban Olympic Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và nhiều đối tác trong nước, quốc tế triển khai.

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng kết quả tại Nghệ An rất đáng khích lệ, đặc biệt ở khía cạnh học sinh trở thành những người tiên phong thúc đẩy phong trào hoạt động thể lực tại trường học và cộng đồng.

Chương trình nằm trong chiến lược Olympism365 của Ủy ban Olympic Quốc tế và khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Y tế Thế giới với IOC, nhằm thúc đẩy vai trò của thể thao cộng đồng trong nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.

Theo WHO, 87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị. Tỷ lệ này ở trẻ em gái là 91%, trẻ em trai là 82%. Thiếu vận động cũng được xem là một trong những yếu tố làm gia tăng gánh nặng bệnh không lây nhiễm.

Trước thực trạng này, sáng kiến được triển khai trên 4 nhóm hoạt động chính: nâng cao nhận thức về thể thao và sức khỏe; thúc đẩy vận động thường xuyên trong trường học, cộng đồng; tăng cường phối hợp liên ngành; đồng thời xây dựng bằng chứng để duy trì và nhân rộng mô hình.

TS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu, PATH, cho biết sáng kiến đã góp phần xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái hoạt động thể chất bền vững hơn trong trường học và cộng đồng.

TS.BS. Lê Thị Thu Hiền trình bày tổng quan và kết quả dự án (Ảnh: BTC).

Tại Nghệ An, mô hình “Đại sứ Thể thao Học đường” được giới thiệu ở các trường thí điểm. Học sinh không chỉ tham gia mà còn được trao quyền đề xuất, dẫn dắt các hoạt động thể chất trong trường học.

“Trước đây em khá ít vận động và thường ngại tham gia các hoạt động thể thao. Thông qua sáng kiến này, em nhận ra học sinh, đặc biệt là các bạn nữ, cũng có thể trở thành người dẫn dắt các hoạt động thể thao”, em Lê Khánh Thy, Đại sứ Thể thao Học đường Trường THCS Cao Xuân Huy, chia sẻ.

“Sáng kiến đã tạo hiệu quả rõ rệt và lan tỏa rộng nhờ vào cách tiếp cận sáng tạo, thiết thực, lấy người học và cộng đồng làm trung tâm; học sinh được trao quyền chủ động đề xuất và dẫn dắt hoạt động; sự phối hợp liên ngành chặt chẽ Thể thao - Y tế - Giáo dục.

Kết quả đạt được khẳng định tiềm năng nhân rộng mô hình tại nhiều địa phương và từng bước hướng tới chia sẻ, áp dụng trên phạm vi quốc tế", Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư Ký Ủy Ban Olympic Việt Nam chia sẻ.

Theo ban tổ chức, sáng kiến giai đoạn 2025-2026 đã đạt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề để mở rộng quy mô trong hệ thống trường học. Mô hình cũng góp phần vào mục tiêu toàn cầu giảm 15% tình trạng thiếu vận động thể chất vào năm 2030.