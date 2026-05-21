Đội bóng Thái Lan tiến sát đến việc bảo vệ danh hiệu Cúp C1 Đông Nam Á

Điều đáng chú ý, trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân nhà MBPJ (Selangor, Malaysia) của Selangor FC. Dù vậy, Buriram United vẫn tỏ ra là đội có bản lĩnh tốt hơn, nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận đấu căng thẳng như thế này.

Suphanat Meanta (phải) ghi bàn cho Buriram United (Ảnh: Buriram United).

Người ghi bàn duy nhất cho Buriram United trong trận chung kết lượt đi là tiền đạo Suphanat Mueanta, sau một pha đánh đầu ở phút 24. Còn người chuyền bóng cho Suphanat ghi bàn là gương mặt quen thuộc với bóng đá Đông Nam Á Theerathon Bunmathan.

Sau bàn thua, Selangor gây sức ép rất mạnh, nhưng họ vấp phải hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đội khách đến từ Thái Lan.

Theeraton Bunmathan (trái) tiếp tục chứng tỏ kinh nghiệm trong những trận đấu căng thẳng (Ảnh: Buriram United).

Chiến thắng 1-0 trong trận lượt đi mang lại lợi thế rất lớn cho Buriram United, vì họ sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà Chang Arena (Buriram, Thái Lan), vào ngày 27/5 tới đây.

Theerathon Bunmathan và các đồng đội đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.

Ở mùa giải trước, Buriram United từng thắng CLB Công an Hà Nội trong trận chung kết giải đấu này, bằng loạt sút luân lưu, sau cả 2 lượt đấu chung kết diễn ra vô cùng kịch tính.