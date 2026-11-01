Đoàn Việt Nam toàn thắng vòng bảng giải pickleball ở Trung Quốc

Ngay trong ngày thi đấu mở màn của giải pickleball Trung Quốc - ASEAN mở rộng 2026, đội tuyển pickleball Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đậm nét ở nội dung đồng đội hỗn hợp.

Các tuyển thủ Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại cả 3 đối thủ trong cùng bảng đấu (Malaysia, Liên đoàn Pickleball Tô Châu và Liên đoàn Pickleball Quế Lâm) với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở mỗi lượt đối đầu.

Đội tuyển pickleball Việt Nam áp đảo khi toàn thắng tại vòng bảng giải pickleball Trung Quốc - ASEAN mở rộng 2026 (Ảnh: Ngọc Anh).

Thành tích giành chiến thắng trọn vẹn cả 15/15 trận đấu giúp đội tuyển pickleball Việt Nam hiên ngang chiếm vị trí dẫn đầu bảng H một cách vô cùng thuyết phục.

Chiến thắng áp đảo tại vòng bảng giúp đội tuyển pickleball Việt Nam chính thức đi tiếp vào vòng 1/16 và chạm trán đại diện Liên đoàn Pickleball Liễu Châu trong ngày 1/11. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, các tay vợt Việt Nam sẽ tiến vào vòng 1/8, chạm trán với đội tuyển Thái Lan hoặc Liên đoàn Pickleball Phật Sơn.

Kết quả ấn tượng trong ngày ra quân không chỉ khẳng định vị thế và trình độ chuyên môn của pickleball Việt Nam tại đấu trường khu vực, mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đội trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp đầy thử thách phía trước.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ, các vận động viên Việt Nam hiện đang duy trì sự tập trung tối đa, sẵn sàng chinh phục những thử thách tiếp theo trong ngày thi đấu thứ hai để hướng tới những vị trí cao nhất tại giải đấu năm nay.