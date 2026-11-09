Sau những giờ thi đấu căng thẳng, đôi chân nặng trĩu như bê tông khiến nhiều người chơi có thói quen tìm đến những ly rượu, cốc bia để "thư giãn". Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng từ chuyên gia huấn luyện Pickleball Connor Derrickson (kênh YouTube That Pickleball Trainer), rượu bia được xếp vào nhóm F, mức tồi tệ nhất trong các phương pháp phục hồi.

Chuyên gia pickleball khuyến cáo không nên sử dụng rượu bia sau khi thi đấu (Ảnh: Getty).

Lý do rượu, bia bị xếp vào "sổ đen" vì nó hoạt động ngược lại hoàn toàn với những gì cơ thể cần sau khi vận động cường độ cao. Đồ uống có cồn sẽ ngăn cản cơ thể sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương và làm chậm quá trình bù đắp năng lượng.

Sử dụng đồ uống có cồn khiến đầu óc thiếu minh mẫn, phản xạ chậm chạp và đôi chân kém linh hoạt trong các lượt đấu tiếp theo.

"Dù việc uống rượu mừng sau trận đấu từng khá phổ biến trong quá khứ, nhưng các vận động viên chuyên nghiệp ngày nay đã hoàn toàn loại bỏ thói quen này. Lời khuyên quan trọng dành cho các tay vợt: Nếu muốn duy trì sự sảng khoái và thể lực tốt nhất, tuyệt đối nói không với đồ uống có cồn cho đến khi giải đấu hoặc chuỗi ngày thi đấu kết thúc hoàn toàn", tờ Pickleball Connor Derrickson viết.

Bên cạnh việc kiên quyết nói "không" với rượu bia, người chơi pickleball cũng cần thay đổi tư duy trong việc lựa chọn các giải pháp phục hồi thể lực. Trái ngược với tâm lý "đắt tiền mới tốt", bảng xếp hạng hiệu quả từ chuyên gia Connor Derrickson cho thấy những phương pháp mang lại giá trị cao nhất để tái tạo sức mạnh cho cơ thể lại hoàn toàn miễn phí và vô cùng quen thuộc.

Đứng ở vị trí Hạng S (tốt nhất) không gì khác chính là giấc ngủ. Đây được xem là yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất quyết định khả năng hồi phục của vận động viên. Dù chế độ dinh dưỡng có chuẩn xác hay lịch thi đấu được tính toán khoa học đến đâu, cơ thể bạn vẫn sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức nếu thiếu đi một giấc ngủ sâu và đủ giấc. Không một thiết bị công nghệ hay liệu pháp đắt đỏ nào có thể thay thế được vai trò tái tạo kỳ diệu của giấc ngủ.

Giấc ngủ là cách hiệu quả nhất để phục hồi sau khi chơi pickleball (Ảnh: Getty).

Ngay sau giấc ngủ là hai phương pháp được xếp vào Hạng A (rất tốt): Chế độ dinh dưỡng và Đi bộ nhẹ nhàng. Việc bổ sung đầy đủ lượng đạm (protein) để sửa chữa cơ bắp và tinh bột (carbohydrate) để bù đắp năng lượng tiêu hao là chìa khóa giúp các tay vợt duy trì sức bền, đặc biệt trong các giải đấu kéo dài nhiều ngày.

Bên cạnh đó, đi bộ nhẹ nhàng được đánh giá là "vũ khí bí mật" bị coi thường nhất. Chỉ cần một buổi đi bộ thả lỏng, dòng máu tươi giàu dưỡng chất sẽ được lưu thông đến các vùng cơ đang mệt mỏi, hỗ trợ chữa lành mà không gây thêm bất kỳ áp lực nào lên khớp và dây chằng.

Trong khi đó, những dụng cụ phục hồi hiện đại như máy massage cầm tay, ủng nén khí (máy massage bắp chân) hay liệu pháp ngâm nước lạnh chỉ được xếp ở Hạng C (trung bình). Các chuyên gia chỉ ra rằng, những thiết bị đắt tiền này thực chất chỉ tạo ra cảm giác dễ chịu tạm thời chứ không thể can thiệp sâu hay thay thế cho quá trình tự sửa chữa tự nhiên của cơ thể.

Các vận động viên chuyên nghiệp chú trọng vào giấc ngủ sau mỗi giờ tập luyện, thi đấu pickleball (Ảnh: Getty).

Nhìn chung, để duy trì đôi chân linh hoạt cùng sự minh mẫn trên sân đấu, các tay vợt nên tập trung vào những giá trị cơ bản: ưu tiên giấc ngủ hàng đầu, ăn uống đủ chất, chăm đi bộ thả lỏng và chỉ xem các thiết bị hỗ trợ là công cụ bổ trợ thêm nếu ngân sách cho phép.