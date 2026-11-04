Novak Djokovic có màn ngược dòng ấn tượng trước Valentin Vacherot tại vòng một Paris Masters 2026, tối 3/11 (giờ Việt Nam), qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé tham dự ATP Finals. Chủ nhân kỷ lục 7 chức vô địch Paris Masters đã phải trải qua trận đấu đầy khó khăn khi bị dẫn trước một set và một break, trước khi anh giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-7(5), 7-5, 6-1.

Trận đấu kéo dài 2 giờ 36 phút chứng kiến Djokovic phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua đối thủ người Monaco, dù anh gặp vấn đề ở vai. Vacherot cũng có màn trình diễn đáng chú ý với 22 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, khiến tay vợt 39 tuổi gặp nhiều khó khăn trong việc hóa giải những pha giao bóng uy lực.

Novak Djokovic thi đấu tại vòng một Paris Masters (Ảnh: Getty).

"Tôi thực sự đã dự đoán đây sẽ là một trận đấu như vậy, bởi tôi có rất ít cơ hội giành break. Vacherot có những cú giao bóng cực kỳ ấn tượng. Cả cú giao bóng một lẫn giao bóng hai đều rất mạnh", Djokovic chia sẻ sau trận đấu.

Tay vợt người Serbia nói thêm: "Trong khoảng hơn một set, tôi gặp khó khăn trong việc bắt bài những cú giao bóng của đối phương. Ngay cả khi đoán đúng hướng, bóng vẫn đi rất nhanh. Thật khó để đối đầu với một tay vợt như Vacherot, người không cho bạn nhiều cơ hội và liên tục tạo áp lực trong những game giao bóng".

Djokovic thừa nhận set đấu thứ ba tiêu tốn nhiều thể lực do hai tay vợt liên tục phải trải qua những loạt bóng bền kéo dài. Dù vậy, anh vẫn duy trì được sự tập trung và tinh thần chiến đấu để giành chiến thắng cách biệt.

"Set thứ ba diễn ra thực sự tốt nhưng cũng khiến tôi kiệt sức về thể lực, với rất nhiều loạt bóng bền kéo dài. Tôi vẫn đang cố gắng bám trụ, tiếp tục chiến đấu và cống hiến tất cả những gì có thể, đồng thời tìm lại phong độ tốt nhất vào những thời điểm quan trọng", Djokovic chia sẻ.

Chiến thắng tại Paris Masters giúp Djokovic cân bằng tỷ số đối đầu 1-1 với Vacherot. Trước đó, tay vợt người Monaco từng đánh bại ngôi sao Serbia trên hành trình đăng quang giải ATP Masters 1000 tại Thượng Hải năm ngoái.

Valentin Vacherot dừng bước sau khi để thua Novak Djokovic (Ảnh: Getty).

Hiện Djokovic đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin với 2.940 điểm. Tay vợt người Serbia đang hướng tới lần thứ 17 góp mặt tại ATP Finals vào cuối tháng này, nhưng phải kết thúc trong top 9 mới có thể giành quyền tham dự.

Rafael Jodar hiện đứng thứ 9 với 3.234 điểm, hơn Djokovic 294 điểm. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã giành quyền vào vòng hai Paris Masters, khiến cuộc cạnh tranh suất cuối cùng tham dự ATP Finals trở nên căng thẳng hơn.

Để tiếp tục nuôi hy vọng, Djokovic cần ít nhất lọt vào bán kết Paris Masters. Đối thủ tiếp theo của anh là Rinky Hijikata ở vòng hai. Nếu giành chiến thắng, tay vợt người Serbia có thể chạm trán Alex de Minaur, người hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Live Race, tại vòng ba.