Djokovic lỡ hẹn Roger Cup, Nadal sẵn sàng hướng đến US Open

Báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin Novak Djokovic sẽ không được tham dự giải ATP Masters 1000 - Rogers Cup năm nay (hay còn được gọi là Canadian Open, diễn ra từ 5/8 đến 14/8) tại Canada vì vấn đề visa.

Djokovic vắng mặt ở Rogers Cup và khả năng cao sẽ không thể dự US Open (Ảnh: AP).

Tay vợt người Serbia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và Canada do chưa tiêm vaccine phòng Covid-19. Với quyết định này của ban tổ chức Rogers Cup, cơ hội tham dự US Open của Nole tại New York (từ 29/8 đến 11/9) càng trở nên mong manh hơn.

Trong khi đó, Rafael Nadal đang tập luyện tích cực để chuẩn bị dự Rogers Cup 2022. Nadal có tên trong danh sách đăng ký tham dự giải đấu này và đây là cơ hội để "Vua đất nện" tìm lại cảm hứng sau chấn thương khiến anh rút lui ở bán kết Wimbledon.

Với việc Djokovic khả năng cao vắng mặt ở US Open, Nadal có cơ hội lớn để hướng đến cột mốc 23 Grand Slam trong sự nghiệp. Thi đấu trên mặt sân cứng không phải sở trường của Nadal, nhưng Rogers Cup là sân chơi để tay vợt người Tây Ban Nha có sự chuẩn bị tốt nhất cho US Open.

Rafael Nadal nỗ lực lấy lại phong độ sau chấn thương ở Wimbledon 2022 (Ảnh: AP).

Huyền thoại từng giành 8 Grand Slam, Ivan Lendl đưa ra sự so sánh giữa Nadal và Djokovic trên tạp chí Novosti của Nga: "Tôi thất vọng với Djokovic. Tôi cũng chưa thỏa mãn với Nadal. Hiện tại, Federer dường như không còn khả năng đua Grand Slam cùng hai đồng nghiệp bởi tuổi tác lớn hơn, số danh hiệu ít hơn.

Tôi muốn họ có thêm giành thêm hai, ba Grand Slam nữa để trở thành huyền thoại. Nếu Novak giành được nhiều Grand Slam nhất, tôi nghĩ sẽ không có nhiều thắc mắc. Nếu Rafael trở thành tay vợt có nhiều Grand Slam nhất, tôi nghĩ sẽ nhiều người thắc mắc khi nhớ về những lần Djokovic vắng mặt vì không tiêm vaccine phòng Covid-19".