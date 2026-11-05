Tay vợt huyền thoại Novak Djokovic đã chính thức lỡ hẹn với ATP Finals 2026, giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam xuất sắc nhất mùa giải, sau thất bại bất ngờ trước Rinky Hijikata ở vòng hai Paris Masters tối 4/11 (giờ Việt Nam). Đây là lần thứ hai trong 20 mùa giải gần nhất, Djokovic không thể góp mặt tại sân chơi danh giá này, đánh dấu một kết thúc đầy thất vọng cho mùa giải của anh.

Novak Djokovic thất bại tại vòng hai Paris Masters (Ảnh: Getty).

Bước vào Paris Masters với mục tiêu cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin, Djokovic đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Valentin Vacherot ở vòng đầu tiên. Cơ hội giành vé đến ATP Finals tưởng chừng rộng mở khi một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng sớm bị loại.

Tuy nhiên, mọi hy vọng đã tan biến khi anh đối đầu với Rinky Hijikata, tay vợt đang xếp hạng 83 thế giới. Djokovic khởi đầu đầy thuyết phục, giành chiến thắng áp đảo 6-2 trong set đầu tiên. Thế nhưng, thế trận nhanh chóng đảo chiều ở hai set tiếp theo. Hijikata thi đấu bùng nổ, tận dụng những pha giao bóng thiếu hiệu quả của Djokovic để giành chiến thắng chung cuộc 2-6, 6-3, 6-3.

Với kết quả này, Djokovic chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng ATP Live Race to Turin với 2.940 điểm, không đủ để cạnh tranh một vị trí trong top 8. Anh cần tiến vào bán kết Paris Masters để duy trì hy vọng, nhưng thất bại trước Hijikata đã chấm dứt mọi khả năng.

Đây là lần thứ hai trong 20 mùa giải gần nhất Djokovic không thể giành quyền tham dự ATP Finals. Lần gần nhất là vào năm 2017, khi anh phải nghỉ thi đấu giai đoạn cuối mùa vì chấn thương khuỷu tay.

Sự vắng mặt lần này mang một ý nghĩa khác. Djokovic không rút lui vì chấn thương hay chủ động bỏ qua giải đấu, mà bị loại khỏi cuộc đua sau thất bại tại Paris Masters. Ở tuổi 39, việc không thể góp mặt tại sân chơi dành cho 8 tay vợt hàng đầu cũng đánh dấu một kết thúc không như mong đợi cho mùa giải 2026 của anh.

Novak Djokovic sẽ không thể tham dự ATP Finals 2026 (Ảnh: Getty).

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Djokovic từng 7 lần vô địch ATP Finals, trở thành tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu nhất lịch sử giải đấu. Chức vô địch năm 2023, giành được ở tuổi 36, càng khẳng định vị thế của anh. Việc không thể tham dự giải đấu năm nay cũng cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu quần vợt nam đang có những thay đổi đáng chú ý, khi Djokovic không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đến Turin.

Sau trận đấu, Djokovic không giấu được sự thất vọng. Anh cho rằng mình đã kiểm soát tốt thế trận trong set đầu tiên, nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi đối thủ nâng cao chất lượng thi đấu.

“Tôi thực sự thất vọng. Tôi thua một trận đấu mà bản thân cảm thấy mình đã chiếm ưu thế trong set đầu tiên. Nhưng sau đó, Hijikata bắt nhịp tốt hơn, còn tôi giao bóng không còn hiệu quả. Cậu ấy gần như không mắc sai lầm, giữ bóng thấp và có một màn trình diễn tuyệt vời”, Djokovic chia sẻ.

Tay vợt 39 tuổi cũng thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm vì để đối thủ giành lại quyền kiểm soát trận đấu. “Tôi đã không tận dụng được những cơ hội trong set quyết định và hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Đó là lỗi của tôi. Cậu ấy xứng đáng giành chiến thắng”, Djokovic nói thêm.

Novak Djokovic vẫy chào khán giả trước khi rời Paris Masters (Ảnh: Getty).

Djokovic cũng đề cập đến tốc độ mặt sân tại Paris Masters, cho rằng đây là mặt sân nhanh nhất trong số các giải đấu mùa này, phù hợp với lối chơi của Hijikata. Về tình trạng thể lực, anh thừa nhận chưa đạt trạng thái sung mãn nhất nhưng không lấy đó làm lý do cho thất bại.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, Djokovic chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn: “Nghỉ ngơi. Tôi đang rất mong chờ điều đó”. Tay vợt người Serbia xác nhận sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau khi mùa giải của mình khép lại tại Paris.